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Главная / Мнения аналитиков / Рынок ОФЗ сегодня продолжит консолидироваться в ожидании заседания ФРС - Промсвязьбанк
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26 июля 2017 года 11:35
Рынок ОФЗ сегодня продолжит консолидироваться в ожидании заседания ФРС - Промсвязьбанк
"Во вторник рынок ОФЗ консолидировался под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, локальные гособлигации крупных развивающихся стран вчера умеренно подешевели в условиях роста доходности UST-10 на 7 б.п. (до 2,32%), произошедшего без явных триггеров. С другой стороны, цены на нефть Brent вчера подросли на 3% (до 50 долларов за баррель), оказывая поддержку российскому рынку. Кривая доходности ОФЗ по итогам дня сформировалась на уровне 7,91-8,12%. После окончания торгов стало известно, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о новых санкциях против России. Сами санкции большой угрозы для экономики страны не представляют, однако инвесторов беспокоит предусмотренное в документе поручение для Минфина оценить последствия запрета на покупки российского госдолга. Полагаем, что рынок ОФЗ уже отыграл рост этих рисков в понедельник, и существенного влияния на динамику котировок гособлигаций вчерашние новости уже не окажут. В данный момент большим негативом для рынка ОФЗ, на наш взгляд, является закрепление доходности UST-10 на уровне 2,32% после ее резкого роста накануне. В то же время конъюнктура на сырьевых площадках остается благоприятной – цены на нефть Brent продолжили двигаться вверх, достигнув максимальных за последние полтора месяца 50,5 доллара за баррель. В этих условиях доходности ОФЗ, скорее всего, не будут сильно отклоняться от вчерашних уровней, в ожидании итогов заседания ФРС (21:00 мск). На аукционах Минфина ожидаем сдержанного спроса на 3-летние ОФЗ-ПД 26214 и повышенного интереса к размещению 5-летнего "флоатера" 29012 в объеме по 15 млрд руб., что связано с невысокой вероятностью снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.
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26 июля 2017 года 19:36
Москва. 26 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти. читать дальше
.26 июля 2017 года 19:14
Рынок акций РФ в среду превысил 1930 пунктов по индексу ММВБ, тема санкций США к РФ воспринята нейтрально
Москва. 26 июля. Рынок акций РФ в среду превысил 1930 пунктов по индексу ММВБ на фоне подъема мировых фондовых площадок и раллирующей нефти благодаря сокращению запасов в США, тема новых антироссийских санкций США была воспринята нейтрально; продолжилось ралли электросетевых компаний. читать дальше
.26 июля 2017 года 19:05
Москва. 26 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций в среду незначительно повышаются, корректируясь после снижения в начале недели на ожиданиях решения Конгресса США по расширению антироссийских санкций, а также на фоне небольшого подъема в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) перед завершением двухдневного заседания ФРС. читать дальше
.26 июля 2017 года 19:03
"У курса рубля до конца недели может появиться возможность вырасти по отношению к доллару: часть участников финансового рынка рассчитывает на то, что ФРС США по итогам сегодняшнего заседания укажет на приближение момента начала сокращения баланса, в то время как в предыдущем пресс-релизе... читать дальше
.26 июля 2017 года 18:58
Если Brent сможет закрепиться выше 50 долларов/баррель, это скажет о потенциале роста рубля. Вчерашние данные Американского института нефти порадовали: запасы сократились на 10,2 млн баррелей. Сегодня отчет Минэнерго США показал снижение объемов сразу на 7,2 млн против прогноза -2,6 млн баррелей.... читать дальше
.26 июля 2017 года 18:40
Банк России на заседании в пятницу, 28 июля, сохранит ключевую ставку на текущем уровне, полагают участники долгового рынка, опрошенные "Интерфаксом". Инвесторы ожидают паузу в смягчении Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) и не закладывают в цены снижение ключевой ставки, как перед... читать дальше
.26 июля 2017 года 17:56
"Цены на нефть марки Brent тестируют отметку в $50 за баррель. Поддержку рынок получает от данных по запасам нефти в США. Снижение запасов ниже уровней 2016 года является хорошим сигналом для инвесторов, ведь это было основной целью участников соглашения ОПЕК+. Причем это происходит на фоне роста... читать дальше
.26 июля 2017 года 17:25
"Сегодня американская валюта демонстрирует невнятную динамику. Игроки не торопятся с покупками. USD не ждет, что сегодня Федрезерв объявит о начале сокращения баланса, это произойдет скорее на сентябрьском заседании. Скорее всего, регулятор оставит оценку экономических перспектив неизменной, но... читать дальше
.26 июля 2017 года 17:04
Нефть подверглась частичной фиксации прибыли после ралли накануне, и это ограничивает потенциал роста российских индексов. Тем не менее, общий настрой на рынке нефти продолжает улучшаться, и, если в ближайшее время покупки актива возобновятся, это станет подспорьем как для "бенчмарков", так и для... читать дальше
.26 июля 2017 года 16:31
(расширен 4-й абзац, добавлен 5-й абзац) Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с 1280 рублей до 1400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до... читать дальше
.26 июля 2017 года 16:11
Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с 1280 рублей до 1400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Аналитики Citi повысили прогнозную стоимость ADS... читать дальше
.26 июля 2017 года 15:50
"Первую половину дня оба российских биржевых индекса завершили ростом в пределах 0,3%. В целом ситуация на зарубежных площадках сегодня тоже спокойная, индексы торгуются в лёгком "плюсе" в пределах 0,3%. Американские биржевые индексы вчера вновь обновили свои исторические максимумы, при этом... читать дальше
.26 июля 2017 года 15:50
Москва. 26 июля. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль лишь слегка растет к бивалютной корзине на фоне замедления темпов подъема нефтяных цен. читать дальше
.26 июля 2017 года 15:29
Рекомендуем придерживаться консервативной стратегии - покупать ОФЗ с плавающей ставкой купона - ЗАО "Райффайзенбанк"
"Сегодня на аукционах Минфин решил предложить короткую дюрацию (3-летние ОФЗ 26214 (YTM 8,12%) и плавающие ОФЗ 29012 со ставкой купона 6M RUONIA + 40 б.п. в объеме 15 млрд руб. каждый), что, вероятно, обусловлено риском ужесточения санкционного режима. Отметим, что принятие Сенатом... читать дальше
.26 июля 2017 года 14:24
"Несмотря на утверждение нового пакета санкций против российских компаний в Палате представителей США, российские индексы акций начали торговую сессию среды с умеренного роста. Поддержку им оказало резкое повышение цен на нефть марки Brent, которые на фоне резкого сокращения запасов сырой нефти в... читать дальше
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