Рынок ОФЗ сегодня продолжит консолидироваться в ожидании заседания ФРС - Промсвязьбанк

"Во вторник рынок ОФЗ консолидировался под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, локальные гособлигации крупных развивающихся стран вчера умеренно подешевели в условиях роста доходности UST-10 на 7 б.п. (до 2,32%), произошедшего без явных триггеров. С другой стороны, цены на нефть Brent вчера подросли на 3% (до 50 долларов за баррель), оказывая поддержку российскому рынку. Кривая доходности ОФЗ по итогам дня сформировалась на уровне 7,91-8,12%. После окончания торгов стало известно, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о новых санкциях против России. Сами санкции большой угрозы для экономики страны не представляют, однако инвесторов беспокоит предусмотренное в документе поручение для Минфина оценить последствия запрета на покупки российского госдолга. Полагаем, что рынок ОФЗ уже отыграл рост этих рисков в понедельник, и существенного влияния на динамику котировок гособлигаций вчерашние новости уже не окажут. В данный момент большим негативом для рынка ОФЗ, на наш взгляд, является закрепление доходности UST-10 на уровне 2,32% после ее резкого роста накануне. В то же время конъюнктура на сырьевых площадках остается благоприятной – цены на нефть Brent продолжили двигаться вверх, достигнув максимальных за последние полтора месяца 50,5 доллара за баррель. В этих условиях доходности ОФЗ, скорее всего, не будут сильно отклоняться от вчерашних уровней, в ожидании итогов заседания ФРС (21:00 мск). На аукционах Минфина ожидаем сдержанного спроса на 3-летние ОФЗ-ПД 26214 и повышенного интереса к размещению 5-летнего "флоатера" 29012 в объеме по 15 млрд руб., что связано с невысокой вероятностью снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.