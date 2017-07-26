26 июля 2017 года 10:18
Рубль немного повышается к доллару и евро на фоне роста нефтяных цен
Москва. 26 июля. Доллар США и евро немного снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,8-59,89 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,85 руб./$1 (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 69,65 руб./EUR1 (-8 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 4,7 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 64,26 рубля.
Доллар при этом оказался на 3,15 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,1 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро в начале торгов среды на фоне уверенного роста цен на нефть. "Черное золото" продолжает дорожать в среду после максимального с начала 2017 года скачка по итогам предыдущей сессии. Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, указали на сокращение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 10,2 млн баррелей, что в 4 раза превышает прогнозируемое экспертами снижение. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 мск поднялась на 0,85% - до $50,79 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,09% - до $48,61 за баррель. По итогам среды нефть каждой марки выросла более чем на 3%.
Внимание рынка в среду направлено на отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Если данные Минэнерго подтвердят оценки API, рост цен на нефть ускорится. Минэнерго опубликует отчет о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 мск.
Опубликовано: /Финмаркет/
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