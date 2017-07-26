Еще одна неделя роста нефтепроизводства в Штатах вполне способна вернуть актив ниже отметки $50 за баррель - AMarkets

"Котировки нефти марки Brent во вторник смогли прорваться выше сопротивления $50 за баррель. Участники рынка полагают, что основной вклад в укрепление стоимостных позиций нефти внесли надежды на ребалансировку рынка углеводородов, подкрепленные новыми обещаниями от Саудовской Аравии и Нигерии сократить экспорт нефти и ограничить объем производства. В частности, Саудовская Аравия объявила, что сократит экспорт в августе до 6,6 млн баррелей в день, что на миллион меньше, чем годом ранее. Есть мнение, что королевство хитрит, поскольку летом всегда снижает поставки на фоне роста внутреннего спроса. Кроме того, по расчётам некоторых экспертов, ограничение экспорта до 6,6 млн все равно будет недостаточным для компенсации потенциального увеличения добычи в Ливии и Нигерии. Между тем Нигерия, которая была освобождена от заключенного в конце прошлого года соглашения по сокращению производства, пообещала сохранить ежедневную добычу на уровне в 1,8 миллиона баррелей. Последние данные свидетельствуют о том, что в стране добывается 1,64 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что ОПЕК продолжает оставаться в ловушке избыточного предложения, рост которого опережает спрос. Ее основная причина – неспособность Ближнего Востока повлиять на отдельные регионы, рост добычи нефти в которых продолжает обновлять многомесячные максимумы. Сегодня в 17:30 мск выйдут данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от EIA. Еще одна неделя роста нефтепроизводства в Штатах вполне способна вернуть актив ниже отметки $50 за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.