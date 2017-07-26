MSCI может добавить X5 в MSCI Russia Index в ноябре 2018 года - ВТБ Капитал

(уточнена редакция заголовка и 1-го абзаца, добавлен текст после 1-го абзаца)

MSCI может добавить X5 в MSCI Russia Index в рамках ноябрьской ребалансировки в 2018 году в случае получения листинга для глобальных депозитарных расписок (GDR) компании на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Как сообщалось, планы листинга X5 Retail Group в России, обсуждавшиеся с разной степенью интенсивности более десяти лет, вновь на повестке дня. Компания в августе может принять решение о листинге депозитарных расписок на "Московской бирже".

В настоящее время GDR Х5 торгуются на Лондонской бирже.