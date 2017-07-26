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Главная  /  Мнения аналитиков  /  MSCI может добавить X5 в MSCI Russian Index в ноябре - ВТБ Капитал
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26 июля 2017 года 10:17

MSCI может добавить X5 в MSCI Russian Index в ноябре - ВТБ Капитал

MSCI может добавить X5 в MSCI Russian Index в рамках ноябрьской ребалансировки в случае размещения бумаг на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Опубликовано: /Интерфакс/
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