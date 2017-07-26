Сегодня ожидаем рост фондовых индексов - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок сегодня не сможет игнорировать такой положительный внешний фон, мы ожидаем роста индекса РТС на 0,5-1%. Хотя слабый рост отечественной экономики, ослабление рубля и проблемы с банком "Югра" продолжают давить на котировки акций. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "МТС" и ГМК "Норильский никель", они с начала недели формируют устойчивый восходящий тренд. Аутсайдерами остаются акции "Алросы" и "Газпрома", их следует продавать", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.