Для продолжения ралли нефтяных цен потребуется не только внушительное падение запасов, но и снижение объемов производства - eToro

Во вторник нефть сорта Brent ускорила подъем и продемонстрировала настоящее ралли, набрав за день около 4%. Котировки с момента открытия в ходе внутридневных торгов умудрились "пронзить" сразу три психологических уровня, правда, подтвердить пробой отметки 51 не отважились, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Покупатели в сырьевом сегменте заметно оживились, и на то есть убедительные причины. Во-первых, встреча ОПЕК, хотя и не принесла ничего фееричного, но оставила после себя в целом благоприятное впечатление. По крайней мере, на словах экспортеры показали готовность к продолжению борьбы за восстановление баланса на мировом рынке. Пока дисциплина не внушает оптимизма, но рынок все же решил дать производителям очередной кредит доверия и показал позитивную реакцию.

Во-вторых, необходимым для ускорения подъема цен толчком послужили данные Американского института нефти, отразившие масштабное сокращение запасов углеводородов более чем на 10 млн баррелей. В сочетании с замедлением буровой активности картина складывается весьма оптимистичная. Осталось дождаться стабильного сокращения добычи.

"Об успехах американских сланцевиков на этом фронте мы узнаем из сегодняшнего отчета Министерства энергетики США. Для продолжения ралли нефтяных цен потребуется не только внушительное падение запасов, но и снижение объемов производства. В противном случае Brent рискует привлечь продажи на волне фиксации прибыли вблизи привлекательных почти двухмесячных максимумов", - отмечает специалист eToro.