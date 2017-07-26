Нефть будет пытаться проторговать уровень 50,5 доллара/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть хорошо выросла вчера, несмотря на то, что мониторинговый комитет ОПЕК+ ограничился лишь словесными комментариями, которые ранее особого эффекта не имели. Тем не менее, новости о планах Саудовской Аравии снизить экспорт на 1 млн барр. (до 6,6 млн барр./день) сыграли в плюс нефти, в течение дня она поднималась к 51 доллару/баррель. Предварительная статистика от API показала снижение в запасах сырой нефти на 10,2 млн барр., при росте запасов бензинов на 1,9 млн барр. и снижении запасов дистиллятов на 0,1 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Нефть технически подошла к 100-дневной средней (50,5 доллара/баррель), и сегодня будет пытаться ее проторговать", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.