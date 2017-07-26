Открытие сессии может пройти с повышением индекса ММВБ на 0,2-0,3% - Промсвязьбанк

"Сегодня перед открытием торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Решение по санкциям в целом было ожидаемо, и рынок акций успел учесть этот фактор в последние несколько дней. Вместе с тем цены на нефть утром вышли в новый торговый диапазон выше 50 долларов/баррель, а спрос на риск на мировых рынках поддерживается на высоком уровне. На этом фоне открытие сессии может пройти с повышением индекса ММВБ на 0,2-0,3% и перемещением в район 1925-1927 пунктов", - указывают специалисты Промсвязьбанка.