Утренние прогнозы: ожидается отскок вверх

В среду аналитики предполагают позитивное начало фондовых торгов в России. Пройдут покупки в нефтегазовых акциях.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на изменения внешнего фона. Драйверами рынка сегодня могут стать публикация данных по производству и запасам нефти в США, а также предстоящие решения и заявления ФРС по вопросам монетарной политики".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов можно ожидать некоторого отскока по российским фондовым индексам за счет нефтегазового сектора".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня перед открытием торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Решение по санкциям в целом было ожидаемо, и рынок акций успел учесть этот фактор в последние несколько дней. Вместе с тем цены на нефть утром вышли в новый торговый диапазон выше 50 долларов/баррель, а спрос на риск на мировых рынках поддерживается на высоком уровне. На этом фоне открытие сессии может пройти с повышением индекса ММВБ на 0,2-0,3% и перемещением в район 1925-1927 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок сегодня не сможет игнорировать такой положительный внешний фон, мы ожидаем роста индекса РТС на 0,5-1%. Хотя слабый рост отечественной экономики, ослабление рубля и проблемы с банком "Югра" продолжают давить на котировки акций. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "МТС" и ГМК "Норильский никель", они с начала недели формируют устойчивый восходящий тренд. Аутсайдерами остаются акции "Алросы" и "Газпрома", их следует продавать".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на российском рынке акций пройдёт в позитивном ключе. Нефть выше $50 будет стимулировать покупки в нефтегазовых бумагах".