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26 июля 2017 года 09:50

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не претерпят существенных изменений

Москва. 26 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду не претерпят существенных изменений на фоне низкой активности операций из-за смешанных внешних факторов, инвесторы ждут итогов двухдневного заседания Федрезерва США и развязки ситуации с введением США новых антироссийских санкций, полагают эксперты.

Внешняя фондовая и сырьевая конъюнктура подают позитивные сигналы, в то время как Палата представителей Конгресса США накануне проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, которые призваны наказать Москву за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы. Президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal сказал, что пока не решил, подпишет ли он этот закон.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник обновили исторические максимумы, благоприятное влияние на настроения инвесторов оказала сильная квартальная отчетность ряда крупных компаний, а также рост нефти.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июле вырос до 121,1 пункта (максимум с марта), при прогнозах снижения до 116,9 пункта.

В Азии в среду динамика индексов разнополярная (выросла Япония, просел Китай), дорожают акции горнодобывающих и нефтяных компаний на фоне роста нефти и металлов, несмотря на укрепление доллара к мировым валютам.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) будут обнародованы в 21:00 МСК. Большинство аналитиков и экономистов ожидает, что Федрезерв не станет менять целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate). В настоящее время ставка находится в диапазоне 1-1,25% годовых после повышения на 25 базисных пунктов в прошлом месяце.

При этом эксперты будут ждать от ФРС сигналов о том, когда Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе.

Нефть утром в среду продолжает дорожать после максимального с начала 2017 года скачка накануне, подогретого статистикой Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 10,2 млн баррелей (в 4 раза превысило прогнозы снижения).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:35 МСК в среду составила $50,79 за баррель (+0,9% и +3,3% во вторник), сентябрьская цена WTI - $48,4 за баррель (+1,1% и +3,3% накануне).

Внимание рынка в среду направлено на отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (17:30 МСК).

Росту цен на нефть во вторник также способствовало заявление главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей меньше, чем годом ранее.

Поддержку рынку также оказала информация, что Нигерия, освобожденная от участия в соглашении о сокращении производства нефти, готова ограничить добычу уровнем в 1,8 млн баррелей в сутки. Согласно последним данным ОПЕК, в настоящее время добыча нефти в Нигерии составляет порядка 1,64 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник сократилась почти на 40% по сравнению с предыдущим днем и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,134 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,334 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций показали смешанную и маловыразительную динамику, за исключением выросших бумаг ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 июля подрос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день вырос на 0,08%, составив 519,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-01" (+3,5%), "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (+0,78%) и "Сбербанк БО-37" (+0,65%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,5%), "Роснефть 001Р-02" (-0,25%), "Сбербанк БО-18" (-0,2%) и "Внешэкономбанк БО-04" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) утвердило параметры облигаций 2-й серии на 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В даты выплат 3-14 купонов погашается по 7,692% от номинала. В дату выплаты 15-го купона погашается оставшиеся 7,696% от номинала. Облигации размещаются в рамках программы объемом до 7,1 млрд рублей, которую Банк России зарегистрировал 16 декабря под номером 4-00309-R-001Р. В рамках программы бонды могут размещаться на срок до 17 лет. Срок действия программы - 5 лет.

Совкомбанк установил ставки 3-4-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 на уровне 9,5% годовых. Размер дохода на одну облигацию по каждому купону составит 47,37 рубля. Банк разместил 3-й выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей в августе 2016 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 9 августа 2017 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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