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26 июля 2017 года 09:27

Цена Brent выросла до $50,59 за баррель

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.

Благоприятное влияние на настроения инвесторов оказала сильная квартальная отчетность ряда крупных компаний, а также подорожание нефти, сообщает MarketWatch.

На этой неделе опубликуют финансовые показатели почти 40% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Как ожидается, их прибыль во втором квартале выросла в среднем на 7,2%, выручка - на 5%. По данным FactSet, среди уже отчитавшихся компаний в 70% случаев результаты превзошли консенсус-прогнозы.

Индекс потребительского доверия в США в июле неожиданно повысился до 121,1 пункта - рекордной отметки с марта, сообщила исследовательская организация Conference Board. Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 118,9 на 117,3 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 116,9 пункта с ранее объявленного уровня.

Кроме того, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в мае увеличился на 5,69% в годовом выражении после повышения на 5,77% в апреле. Эксперты ожидали ускорения темпов роста до 5,8%.

Цена акций McDonald's Corp. выросла за день на 4,8%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания понизила выручку во втором квартале и увеличила прибыль, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка.

Крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования Caterpillar Inc. получил прибыль и выручку выше ожиданий в апреле-июне и повысил прогноз финансовых показателей на год в целом. На этом фоне капитализация компании поднялась на 5,9%.

Таким образом, бумаги McDonald's и Caterpillar продемонстрировали самый существенный подъем среди компаний из расчета Dow Jones Industrial Average.

Рыночная стоимость Freeport-McMoRan Inc. подскочила на 14,7%. Производитель меди завершил второй квартал с чистой прибылью в размере $268 млн, или 18 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $479 млн, или 38 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла до $3,71 млрд с $3,33 млрд и превзошла средний прогноз экспертов, составлявший $3,67 млрд.

Квартальные результаты DuPont Co. также превзошли ожидания рынка, что вызвало подорожание ее акций на 1,4%.

Курс ценных бумаг Michael Kors Holdings Ltd. увеличился менее чем на 0,1% на новости о том, что компания покупает британскую Jimmy Choo Plc, производителя и продавца дизайнерской обуви и аксессуаров, за 896 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд).

В то же время цена бумаг Alphabet Inc. снизились на 3%. Холдинговая компания Google сократила чистую прибыль во втором квартале на 27,9% из-за рекордного штрафа Еврокомиссии в размере 2,42 млрд евро ($2,74 млрд). Темпы снижения прибыли были самыми значительными для корпорации с 2008 года.

Компания 3M, выпускающая более 55 тыс. наименований различных товаров, во втором квартале увеличила чистую прибыль на 22,6% и повысила нижнюю границу прогноза на весь текущий год. Однако котировки ее акций упали более чем на 5%, поскольку выручка оказалась хуже консенсус-прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 100,26 пункта (0,47%) - до 21613,43 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов поднялся на 7,22 пункта (0,29%), составив 2477,13 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день выросло на 1,37 пункта (0,29%) - до 6412,17 пункта.

С начала текущего года прирост Dow Jones составляет около 9,4%, S&P 500 - 10,6%, в то время как Nasdaq за этот период подскочил на 19,1%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду, дорожают акции горнодобывающих и нефтяных компаний.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, южнокорейский KOSPI упал на 0,4%, тайваньский Taiex - также на 0,4%.

Подъем цен на медь и другие металлы, а также нефть, оказывает поддержку, в частности, австралийскому рынку акций, где сырьевой сегмент является существенным.

Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила в ходе торгов на 3,6%, Rio Tinto - на 4,5%.

Акции австралийской нефтекомпании Santos подорожали на 4%, китайских PetroChina и Cnooc - соответственно на 1% и 2,7%.

"Повышение цен на медь и нефть говорит об улучшении прогноза для промышленности", - отмечает аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

Рост цен на сырьевые товары отмечается на фоне укрепления доллара США, которое обычно способствует снижению стоимости сырья - такая ситуация указывает на оптимизм инвесторов, пишет MarketWatch.

Курс доллара относительно иены вырос в ходе торгов в среду на 0,1%, что поддержало акции японских экспортеров.

Стоимость бумаг Honda Motor увеличилась на 0,5%, Toyota Motor - на 1,3%, Canon Inc. - на 0,2%.

Внимание рынка в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в 21:00 мск. Большинство аналитиков и экономистов ожидает, что Федрезерв не станет менять целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate). В настоящее время ставка находится в диапазоне 1-1,25% годовых после повышения на 25 базисных пунктов в прошлом месяце.

При этом эксперты будут ждать от ФРС сигналов о том, когда Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе.

Цены на нефть продолжают расти в среду после максимального с начала 2017 года скачка по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск поднялась на $0,39 (0,78%) - до $50,59 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подорожали на $1,6 (3,29%) - до $50,20 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,48 (1%) - до $48,37 за баррель. Контракт подорожал на $1,55 (3,34%) - до $47,89 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Внимание рынка в среду направлено на отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, указали на сокращение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 10,2 млн баррелей, что в 4 раза превышает прогнозируемое экспертами снижение, пишет MarketWatch.

Если данные Минэнерго подтвердят оценки API, рост цен на нефть ускорится, отмечает аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

Минэнерго опубликует отчет о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 мск.

Росту цен на нефть во вторник способствовало заявление главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей меньше, чем годом ранее.

Поддержку рынку также оказала информация, что Нигерия, освобожденная от участия в соглашении о сокращении производства нефти, готова ограничить добычу уровнем в 1,8 млн баррелей в сутки. Согласно последним данным ОПЕК, в настоящее время добыча нефти в Нигерии составляет порядка 1,64 млн б/с.


Опубликовано: /Финмаркет/
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