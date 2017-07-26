Пара доллар/рубль может попытаться прорваться выше уровня 60 - ГК "Форекс Клуб"

"Позитивная динамика энергоносителя может поддержать российскую валюту. Но, скорее всего, ненадолго. Еще одним фактором риска выступает возможная отставка Тиллерсона. Кроме того, сегодня ФРС США опубликует решение по монетарной политике. Последние отчеты из США были достаточно слабыми. И это не дает оснований американскому регулятору на повышение ставки, равно как и на достаточно агрессивные комментарии. Если регулятор будет настроен агрессивно, это будет неожиданностью для рынка, что вызовет резкое укрепление доллара. Поэтому доллар/рубль может попытаться прорваться выше уровня 60, что откроет путь к отметке 60,90. В противном случае пара сохранит установившийся ранее диапазон 58,60-60", – считает аналитик ГК "Форекс Клуб" Ирина Рогова.