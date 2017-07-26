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Главная / Мнения аналитиков / Пара доллар/рубль может попытаться прорваться выше уровня 60 - ГК "Форекс Клуб"
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26 июля 2017 года 09:23
Пара доллар/рубль может попытаться прорваться выше уровня 60 - ГК "Форекс Клуб"
"Позитивная динамика энергоносителя может поддержать российскую валюту. Но, скорее всего, ненадолго. Еще одним фактором риска выступает возможная отставка Тиллерсона. Кроме того, сегодня ФРС США опубликует решение по монетарной политике. Последние отчеты из США были достаточно слабыми. И это не дает оснований американскому регулятору на повышение ставки, равно как и на достаточно агрессивные комментарии. Если регулятор будет настроен агрессивно, это будет неожиданностью для рынка, что вызовет резкое укрепление доллара. Поэтому доллар/рубль может попытаться прорваться выше уровня 60, что откроет путь к отметке 60,90. В противном случае пара сохранит установившийся ранее диапазон 58,60-60", – считает аналитик ГК "Форекс Клуб" Ирина Рогова.
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26 июля 2017 года 19:36
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.26 июля 2017 года 19:05
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.26 июля 2017 года 19:03
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.26 июля 2017 года 18:40
Банк России на заседании в пятницу, 28 июля, сохранит ключевую ставку на текущем уровне, полагают участники долгового рынка, опрошенные "Интерфаксом". Инвесторы ожидают паузу в смягчении Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) и не закладывают в цены снижение ключевой ставки, как перед... читать дальше
.26 июля 2017 года 17:56
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.26 июля 2017 года 16:31
(расширен 4-й абзац, добавлен 5-й абзац) Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с 1280 рублей до 1400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до... читать дальше
.26 июля 2017 года 16:11
Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с 1280 рублей до 1400 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Аналитики Citi повысили прогнозную стоимость ADS... читать дальше
.26 июля 2017 года 15:50
"Первую половину дня оба российских биржевых индекса завершили ростом в пределах 0,3%. В целом ситуация на зарубежных площадках сегодня тоже спокойная, индексы торгуются в лёгком "плюсе" в пределах 0,3%. Американские биржевые индексы вчера вновь обновили свои исторические максимумы, при этом... читать дальше
.26 июля 2017 года 15:50
Москва. 26 июля. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль лишь слегка растет к бивалютной корзине на фоне замедления темпов подъема нефтяных цен. читать дальше
.26 июля 2017 года 15:29
Рекомендуем придерживаться консервативной стратегии - покупать ОФЗ с плавающей ставкой купона - ЗАО "Райффайзенбанк"
"Сегодня на аукционах Минфин решил предложить короткую дюрацию (3-летние ОФЗ 26214 (YTM 8,12%) и плавающие ОФЗ 29012 со ставкой купона 6M RUONIA + 40 б.п. в объеме 15 млрд руб. каждый), что, вероятно, обусловлено риском ужесточения санкционного режима. Отметим, что принятие Сенатом... читать дальше
.26 июля 2017 года 14:24
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