Утром возможен отскок по российским фондовым индексам за счет нефтегазового сектора - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов можно ожидать некоторого отскока по российским фондовым индексам за счет нефтегазового сектора, предполагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше $50 за баррель после сообщения API о падении запасов сырой нефти в США на 10 млн баррелей за неделю. Данные Минэнергетики США по запасам нефти ожидаются сегодня 17:30 мск. В 21:00 мск будет объявлено решение ФРС по базовой процентной ставке – изменений ставки не прогнозируется, но в заявлении по итогам заседания трейдеры ожидают найти намеки на возможные сроки"нормализации" баланса ФРС. Кроме того, в западных странах продолжается сезон корпоративной отчетности, сегодня, как ожидается, отчетность за второй квартал текущего года опубликуют 52 компании из фондового индекса S&P 500, включая Ford Motor (14:00 мск), Facebook (23:00 мск) и Coca-Cola (перед открытием торгов в США). На валютном рынке возможно некоторое затишье перед выходом комментария ФРС.