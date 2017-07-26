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Главная / Мнения аналитиков / Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
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26 июля 2017 года 09:03
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $50,6 за баррель, прибавив после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на неожиданное значительное сокращение запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на изменения внешнего фона. Драйверами рынка сегодня могут стать публикация данных по производству и запасам нефти в США, а также предстоящие решения и заявления ФРС по вопросам монетарной политики", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.
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26 июля 2017 года 09:23
Позитивная динамика энергоносителя может поддержать российскую валюту. Но, скорее всего, ненадолго. Еще одним фактором риска выступает возможная отставка Тиллерсона. Кроме того, сегодня ФРС США опубликует решение по монетарной политике. Последние отчеты из США были достаточно слабыми. И это не дает... читать дальше
.26 июля 2017 года 09:11
егодня в начале торгов можно ожидать некоторого отскока по российским фондовым индексам за счет нефтегазового сектора, предполагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше $50 за баррель после сообщения API о падении запасов сырой нефти в США на... читать дальше
.25 июля 2017 года 19:24
Москва. 25 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" во вторник, рубль лишь слегка понижается к бивалютной корзине на ожидании результатов голосования в Конгрессе США по расширению антироссийских санкций. читать дальше
.25 июля 2017 года 19:14
Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение из-за опасений санкций США к РФ, выросли сетевые компании
Москва. 25 июля. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение из-за опасений введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций; откат blue chips сдерживался раллирующей нефтью и подъемом индексов в Европе и США, при этом спросом пользовались бумаги электросетевых компаний. читать дальше
.25 июля 2017 года 19:02
Москва. 25 июля. Котировки российских еврооблигаций во вторник снижаются на ожиданиях голосования в Конгрессе США по расширению антироссийских санкций, а также на фоне незначительного понижения в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.25 июля 2017 года 18:49
"EUR/USD добралась до максимума, невиданного с августа 2015 года, причем для повода используется любое подходящее событие. В этот раз отлично сработала слабость доллара. Днем стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг Филадельфии США резко обвалился до 23,4 против 33,6 ранее. А... читать дальше
.25 июля 2017 года 18:22
В среду индекс ММВБ может повыситься до 1929 пунктов, индекс РТС - до 1022 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
"Российский фондовый рынок во вторник снижался под влиянием падения индекса доллара США на мировом рынке на 0,15%. К 17:37 мск индекс ММВБ понизился до 1919,39 пункта (-0,64%) после утреннего максимума выше 1936 пунктов, индекс РТС понизился до 1007,07 пункта (-0,65%) с вершины дня в 1018,55... читать дальше
.25 июля 2017 года 17:16
Доллар продолжает продаваться против основных валют, хотя заметно укрепляется в паре с иеной на фоне возросшего интереса к риску в условиях роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчетности в США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:45
"Ожидания ввода американскими властями новых экономических санкций против российских компаний стали основной причиной снижения российских индексов акций в первой половине торговой сессии вторника, 25 июля. Поддержку российскому рынку акций не оказал даже рост цен на нефть, которые вплотную... читать дальше
.25 июля 2017 года 16:09
"Во вторник в США плотный календарь корпоративных отчётов. В целом сезон не преподносит частых негативных сюрпризов. Как обычно, около три четверти компаний превосходят ожидания по прибыли, а половина - по выручке. Российский рынок акций продолжает сохранять риск закрытия дневного графика ниже... читать дальше
.25 июля 2017 года 15:27
Все же будем держаться прогноза 62-63 рубля за доллар в перспективе текущего лета - "Аналитика Онлайн"
"Рубль снижается, несмотря на подъем нефтяных цен. Наблюдая за динамикой российской валюты в последнее время, невольно задумываешься о том, что плавающий курс все больше становится мягко управляемым. Еще пару недель назад большинство участников рынка ожидали курс доллара на уровнях 62-63 рублей. С... читать дальше
.25 июля 2017 года 14:57
В конце недели стоит ждать 1900 пунктов или ниже по ММВБ и примерно 950 пунктов по РТС - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Думается, что прошедшие 3 недели роста индексов ММВБ и РТС – недели отскока в рамках незавершенной нисходящей тенденции, стартовавшей в январе. И эта неделя, видимо, будет неделей снижения. В этой связи на конец недели стоит ждать 1900 пунктов или ниже по ММВБ и примерно 950 пунктов по РТС. Далее... читать дальше
.25 июля 2017 года 14:35
"Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, пик которого приходится на сегодня. После завершения налогового периода существующие негативные для рубля факторы будут в большей степени отражаться в его динамике. Краткосрочные ориентиры по паре RUB/USD - 59,2-60,70", - отмечает аналитик... читать дальше
.25 июля 2017 года 14:15
"Пара EUR/USD остается довольно стабильной перед заседанием ФРС США. Доллар накануне отыграл часть утраченных на прошлой неделе позиций. Этому способствовал выход довольно позитивных данных по производственному PMI (53,2 пункта в июле по сравнению с 52 пунктами в июне), в то время как аналогичный... читать дальше
.25 июля 2017 года 13:55
БКС закрыл торговую идею "продавать Polymetal", но оставил pair trade: "покупка "Полюса" против Polymetal"
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "продавать акции Polymetal" в отсутствие краткосрочных драйверов, говорится в обзоре ФГ. В то же время в нем сообщается, что торговая идея в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "покупка акций "Полюса" против продажи акций Polymetal"... читать дальше
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