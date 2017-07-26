Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $50,6 за баррель, прибавив после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на неожиданное значительное сокращение запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на изменения внешнего фона. Драйверами рынка сегодня могут стать публикация данных по производству и запасам нефти в США, а также предстоящие решения и заявления ФРС по вопросам монетарной политики", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.