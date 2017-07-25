.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль слегка понижается к доллару и евро на ожидании решения Конгресса США по санкциям
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5%
Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5% с 5,6% в мае, сообщил Росстат. Тем не менее динамика показателя оказалась лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,7%. За полугодие промпроизводство поднялось на 2%
 
В ЕАЭС предложили создать региональную расчетную валюту
Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил центробанкам входящих в ЕАЭС стран создать региональную расчетную денежную единицу по примеру ЭКЮ, действовавшей в Европе в 1979-1998 годах до введения евро. О выдвижении этой инициативы "Известиям"...
 
Как заставить граждан копить на пенсии
Доработанная концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласованная с ЦБ и Минэкономразвития, была внесена в правительство в понедельник, сообщил "Ведомостям" представитель Минфина. Система ИПК должна сменить государственную...
 
Гарантии для приобретателей жилых помещений расширят
Покупатели незаконно перепроданных квартир не должны лишаться недвижимости по искам госорганов и местных властей. Проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс 24 июля поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности,...
 
25 июля 2017 года 19:24

Рубль слегка понижается к доллару и евро на ожидании решения Конгресса США по санкциям

Москва. 25 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" во вторник, рубль лишь слегка понижается к бивалютной корзине на ожидании результатов голосования в Конгрессе США по расширению антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 60,03 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,95 руб./EUR1, поднявшись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 5,1 копейки - до 64,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на вечерних торгах вторника, несмотря на уверенный рост цен на нефть. Инвесторы ожидают результатов голосования по расширению пакета антироссийских санкций в Конгрессе США позднее во вторник.

Нефть дорожает во вторник на ожиданиях сокращения экспорта топлива из Саудовской Аравии и снижения запасов в США. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась к 19:00 МСК 2,92% - до $50,02 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 3,06% - до $47,76 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, с 1 августа страна ограничит экспорт нефти на уровне 6,6 млн баррелей в сутки - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

Также участники рынка ждут данных о запасе топлива в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 17:30 МСК. По прогнозам экспертов, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3,1 млн баррелей, бензина - на 1,85 млн баррелей.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, рубль в ходе торгов вторника слабел в парах с долларом и евро. "На рубль влияет много факторов. Рынок опасается санкций, голосование по которым в Конгрессе США пройдет вечером во вторник. Кроме того, участники торгов ожидают заседаний ФРС и ЦБ РФ позднее на неделе, а также опасаются возможных покупок валюты со стороны "Роснефти" (MOEX: ROSN). Много факторов, поэтому игроки нервничают, и эта нервозность выражается в росте курсов основных валютных пар в целом. Что касается нефти, то можно сказать, что во вторник наблюдалась антикорреляция котировок "черного золота" и курса рубля - рост нефти сопровождался ростом доллара и падением рубля и наоборот, были моменты, когда проседали и нефть и доллар, а рубль, напротив, повышался. Ждем данных по запасам от Американского института нефти (API) поздно вечером во вторник и от Минэнерго США в среду", - подчеркнул В.Рыкин.

"Российский валютный рынок оставался под давлением геополитических рисков, связанных с ужесточением санкций против РФ. Доллар не уходил далеко от отметки в 60 руб./$1, несмотря на крупные налоговые платежи и рост цены на нефть в конце дня. Не исключено, что при сопутствующем прогнозе API по запасам нефти и нефтепродуктов в США стоимость нефти может закрепиться выше $50 за баррель марки Brent. Однако в случае дальнейшего развития ситуации с ужесточением санкций, котировки нефти не уберегут отечественную валюту от ослабления в сторону 61-62 рублей в паре с долларом. Аналогичная ситуация и с заседанием ФРС, итоги которого могут остаться незамеченными для рубля на фоне геополитических рисков, даже если доллар потеряет позиции после комментариев американского регулятора", - полагает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта днем во вторник продолжает отступать в парах с иностранными валютами. Основной враг рубля сейчас - геополитический нюанс, который будет давить, пока рынок не получит на руки фактов. Риск принятия уже сегодня санкций против России американским Конгрессом достаточно велик, на этом фоне распродаются отечественные ОФЗ. Из-за этого и дешевеет рубль: отток денег нерезидентов из гособлигаций не способствует равновесию", - говорит старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 26 июля на 16,13 копейки, до 59,82 руб./$1, и поднял курс евро на 22,97 копейки, до 69,7 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 9,72 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,8846 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 6,21 копейки по отношению к 24 июля и составил 59,9151 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 735,767 млн, из которых $1 млрд 668,461 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 067,306 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 15,91 копейки к понедельнику - до 69,7602 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 18,42 копейки по отношению к 24 июля и составил 69,9008 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR433,745 млн, из которых EUR199,81 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR233,935 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно немного снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,17% годовых, ставка на семидневный срок - на 2 б.п., до 9,19% годовых. Ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 9,2% годовых, ставки на срок 1 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,22% и 9,07% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 июля 2017 года 09:23
Пара доллар/рубль может попытаться прорваться выше уровня 60 - ГК "Форекс Клуб"
Позитивная динамика энергоносителя может поддержать российскую валюту. Но, скорее всего, ненадолго. Еще одним фактором риска выступает возможная отставка Тиллерсона. Кроме того, сегодня ФРС США опубликует решение по монетарной политике. Последние отчеты из США были достаточно слабыми. И это не дает...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 09:11
Утром возможен отскок по российским фондовым индексам за счет нефтегазового сектора - ИФ "Олма"
егодня в начале торгов можно ожидать некоторого отскока по российским фондовым индексам за счет нефтегазового сектора, предполагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше $50 за баррель после сообщения API о падении запасов сырой нефти в США на...    читать дальше
.
26 июля 2017 года 09:03
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1925 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $50,6...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 19:14
Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение из-за опасений санкций США к РФ, выросли сетевые компании
Москва. 25 июля. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение из-за опасений введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций; откат blue chips сдерживался раллирующей нефтью и подъемом индексов в Европе и США, при этом спросом пользовались бумаги электросетевых компаний.    читать дальше
.
25 июля 2017 года 19:02
Цены евробондов РФ снижаются в ожидании решения по антироссийским санкциям
Москва. 25 июля. Котировки российских еврооблигаций во вторник снижаются на ожиданиях голосования в Конгрессе США по расширению антироссийских санкций, а также на фоне незначительного понижения в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
25 июля 2017 года 18:49
Следующей целью по EUR/USD может стать отметка 1,1720 - ГК "Форекс Клуб"
"EUR/USD добралась до максимума, невиданного с августа 2015 года, причем для повода используется любое подходящее событие. В этот раз отлично сработала слабость доллара. Днем стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг Филадельфии США резко обвалился до 23,4 против 33,6 ранее. А...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 18:22
В среду индекс ММВБ может повыситься до 1929 пунктов, индекс РТС - до 1022 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
"Российский фондовый рынок во вторник снижался под влиянием падения индекса доллара США на мировом рынке на 0,15%. К 17:37 мск индекс ММВБ понизился до 1919,39 пункта (-0,64%) после утреннего максимума выше 1936 пунктов, индекс РТС понизился до 1007,07 пункта (-0,65%) с вершины дня в 1018,55...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 17:16
Котировки евро достигли поставленной цели - eToro
Доллар продолжает продаваться против основных валют, хотя заметно укрепляется в паре с иеной на фоне возросшего интереса к риску в условиях роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчетности в США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 16:45
Фондовые индексы пока продолжат падение - Dukascopy Bank SA
"Ожидания ввода американскими властями новых экономических санкций против российских компаний стали основной причиной снижения российских индексов акций в первой половине торговой сессии вторника, 25 июля. Поддержку российскому рынку акций не оказал даже рост цен на нефть, которые вплотную...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 16:09
Если рынок закроется ниже 1920 по ММВБ, позиции продавцов усилятся - "Открытие Брокер"
"Во вторник в США плотный календарь корпоративных отчётов. В целом сезон не преподносит частых негативных сюрпризов. Как обычно, около три четверти компаний превосходят ожидания по прибыли, а половина - по выручке. Российский рынок акций продолжает сохранять риск закрытия дневного графика ниже...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 15:27
Все же будем держаться прогноза 62-63 рубля за доллар в перспективе текущего лета - "Аналитика Онлайн"
"Рубль снижается, несмотря на подъем нефтяных цен. Наблюдая за динамикой российской валюты в последнее время, невольно задумываешься о том, что плавающий курс все больше становится мягко управляемым. Еще пару недель назад большинство участников рынка ожидали курс доллара на уровнях 62-63 рублей. С...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 14:57
В конце недели стоит ждать 1900 пунктов или ниже по ММВБ и примерно 950 пунктов по РТС - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Думается, что прошедшие 3 недели роста индексов ММВБ и РТС – недели отскока в рамках незавершенной нисходящей тенденции, стартовавшей в январе. И эта неделя, видимо, будет неделей снижения. В этой связи на конец недели стоит ждать 1900 пунктов или ниже по ММВБ и примерно 950 пунктов по РТС. Далее...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 14:35
Краткосрочные ориентиры по паре RUB/USD - 59,2-60,70 - "Нордеа Банк"
"Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, пик которого приходится на сегодня. После завершения налогового периода существующие негативные для рубля факторы будут в большей степени отражаться в его динамике. Краткосрочные ориентиры по паре RUB/USD - 59,2-60,70", - отмечает аналитик...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 14:15
Пара EUR/USD, вероятно, сохранит относительную стабильность - "Нордеа Банк"
"Пара EUR/USD остается довольно стабильной перед заседанием ФРС США. Доллар накануне отыграл часть утраченных на прошлой неделе позиций. Этому способствовал выход довольно позитивных данных по производственному PMI (53,2 пункта в июле по сравнению с 52 пунктами в июне), в то время как аналогичный...    читать дальше
.
25 июля 2017 года 13:55
БКС закрыл торговую идею "продавать Polymetal", но оставил pair trade: "покупка "Полюса" против Polymetal"
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "продавать акции Polymetal" в отсутствие краткосрочных драйверов, говорится в обзоре ФГ. В то же время в нем сообщается, что торговая идея в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "покупка акций "Полюса" против продажи акций Polymetal"...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.