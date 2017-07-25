Рубль слегка понижается к доллару и евро на ожидании решения Конгресса США по санкциям

Москва. 25 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" во вторник, рубль лишь слегка понижается к бивалютной корзине на ожидании результатов голосования в Конгрессе США по расширению антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 60,03 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,95 руб./EUR1, поднявшись на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 5,1 копейки - до 64,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро на вечерних торгах вторника, несмотря на уверенный рост цен на нефть. Инвесторы ожидают результатов голосования по расширению пакета антироссийских санкций в Конгрессе США позднее во вторник.

Нефть дорожает во вторник на ожиданиях сокращения экспорта топлива из Саудовской Аравии и снижения запасов в США. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась к 19:00 МСК 2,92% - до $50,02 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на 3,06% - до $47,76 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, с 1 августа страна ограничит экспорт нефти на уровне 6,6 млн баррелей в сутки - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

Также участники рынка ждут данных о запасе топлива в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 17:30 МСК. По прогнозам экспертов, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3,1 млн баррелей, бензина - на 1,85 млн баррелей.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, рубль в ходе торгов вторника слабел в парах с долларом и евро. "На рубль влияет много факторов. Рынок опасается санкций, голосование по которым в Конгрессе США пройдет вечером во вторник. Кроме того, участники торгов ожидают заседаний ФРС и ЦБ РФ позднее на неделе, а также опасаются возможных покупок валюты со стороны "Роснефти" (MOEX: ROSN). Много факторов, поэтому игроки нервничают, и эта нервозность выражается в росте курсов основных валютных пар в целом. Что касается нефти, то можно сказать, что во вторник наблюдалась антикорреляция котировок "черного золота" и курса рубля - рост нефти сопровождался ростом доллара и падением рубля и наоборот, были моменты, когда проседали и нефть и доллар, а рубль, напротив, повышался. Ждем данных по запасам от Американского института нефти (API) поздно вечером во вторник и от Минэнерго США в среду", - подчеркнул В.Рыкин.

"Российский валютный рынок оставался под давлением геополитических рисков, связанных с ужесточением санкций против РФ. Доллар не уходил далеко от отметки в 60 руб./$1, несмотря на крупные налоговые платежи и рост цены на нефть в конце дня. Не исключено, что при сопутствующем прогнозе API по запасам нефти и нефтепродуктов в США стоимость нефти может закрепиться выше $50 за баррель марки Brent. Однако в случае дальнейшего развития ситуации с ужесточением санкций, котировки нефти не уберегут отечественную валюту от ослабления в сторону 61-62 рублей в паре с долларом. Аналогичная ситуация и с заседанием ФРС, итоги которого могут остаться незамеченными для рубля на фоне геополитических рисков, даже если доллар потеряет позиции после комментариев американского регулятора", - полагает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта днем во вторник продолжает отступать в парах с иностранными валютами. Основной враг рубля сейчас - геополитический нюанс, который будет давить, пока рынок не получит на руки фактов. Риск принятия уже сегодня санкций против России американским Конгрессом достаточно велик, на этом фоне распродаются отечественные ОФЗ. Из-за этого и дешевеет рубль: отток денег нерезидентов из гособлигаций не способствует равновесию", - говорит старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 26 июля на 16,13 копейки, до 59,82 руб./$1, и поднял курс евро на 22,97 копейки, до 69,7 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 9,72 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,8846 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 6,21 копейки по отношению к 24 июля и составил 59,9151 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 735,767 млн, из которых $1 млрд 668,461 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 067,306 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 15,91 копейки к понедельнику - до 69,7602 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 18,42 копейки по отношению к 24 июля и составил 69,9008 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR433,745 млн, из которых EUR199,81 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR233,935 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно немного снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,17% годовых, ставка на семидневный срок - на 2 б.п., до 9,19% годовых. Ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 9,2% годовых, ставки на срок 1 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,22% и 9,07% годовых соответственно.