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25 июля 2017 года 19:14

Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение из-за опасений санкций США к РФ, выросли сетевые компании

Москва. 25 июля. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение из-за опасений введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций; откат blue chips сдерживался раллирующей нефтью и подъемом индексов в Европе и США, при этом спросом пользовались бумаги электросетевых компаний.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1923,73 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1010,06 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 60,01 рубля (+0,01 рубля).

В лидерах снижения выступили рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7% и -2,2% "префы").

Выросли акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2% и +3,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%).

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (просел Китай), но растут Европа (DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,5-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%) в ожидании итогов заседания ФРС 25-26 июля. Эксперты не ожидают от Федрезерва изменения базовой процентной ставки, однако будут внимательно следить за сигналами о том, когда американский Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе.

Нефть поднялась к $50 за баррель Brent на новостях о вероятном ограничении ее производства в Нигерии и заявлениях Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $49,96 за баррель (+2,8% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $47,69 за баррель (+2,9% и +1,3% в понедельник).

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Нигерия готова снизить добычу нефти на 4,6%, если в течение трех месяцев будет добывать 1,8 млн б/с, сообщил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

Как отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров, основной причиной снижения российских индексов акций стали ожидания ввода американскими властями новых экономических санкций против российских компаний. По сообщениям СМИ, во вторник Палата представителей США рассмотрит законопроект республиканца Эда Ройса, предусматривающий введение новых экономических санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Поддержку российскому рынку акций не оказал даже рост цен на нефть, которые вплотную приблизились к отметке $50 за баррель марки Brent.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, торги акциями во вторник прошли на пониженных объемах на фоне неуверенности покупателей по поводу ухудшения ситуации в связи с новыми ограничениями со стороны США, а свежих идей не появилось.

Однако появились слухи о давлении на администрацию президента США Дональда Трампа и возможную отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Впрочем, к неожиданностям из Вашингтона рынок уже начал привыкать. Позитивными для рынка являются слухи о возможном обсуждении вопроса выплаты полугодовых дивидендов в размере 50% от прибыли на грядущем 27 июля заседании совета директоров "Роснефти".

Между тем, бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0.7%) остались под давлением, так как новые инициативы американцев могут непосредственно коснуться российского газового экспорта в Европу. Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%) увеличил производство драгоценных металлов в I полугодии на 7%. В целом покупатели и продавцы продолжают борьбу за отметку 1920 пунктов по ММВБ, откуда может возобновиться более активное снижение.

Рубль также испытывает давление со стороны вашингтонской политики, к тому же дополнительным поводом для продаж продолжает выступать обсуждение нового бюджетного правила Минфина РФ. Фактически, ведомство планирует закупать валюту до тех пор, пока рубль не достигнет заложенного в бюджет курса без привязки к рублевой цене нефти. На своем итоговом летнем заседании Совет Федерации одобрил новое бюджетное правило и объединение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. В ближайшие дни рубль будет достаточно волатильным, так как испытывает на себе влияние разнонаправленных сил. С одной стороны, налоговые выплаты, аукционы ОФЗ и возможное сохранение ставки ЦБ РФ будут поддерживать отечественную валюту, но давление из Вашингтона будет снижать терпимость к риску.

Помимо новостей от ОПЕК, поддержку нефти оказали известия о сохраняющемся росте спроса на сырье в некоторых ключевых странах. По данным Energy Aspects, в июне потребление нефти в КНР увеличилось на 6% в годовом выражении. Впрочем, часть этого спроса, как отмечается, относится к агрессивному пополнению резервов. И, наконец, в США ожидается сокращение запасов нефти за прошлую неделю на 3 млн баррелей.

В США сезон корпоративных отчетов не преподносит частых негативных сюрпризов. Как обычно, около трех четвертей отчетов компаний превосходят ожидания по прибыли, а половина - по выручке. Российский рынок продолжает сохранять риск закрытия дневного графика ниже отметки 1920 пунктов по ММВБ, что усилит позиции продавцов.

Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, инвесторам важно проследить за публикацией данных от Американского института нефти и Минэнерго США: информация о сокращении запасов в этой стране подтолкнет котировки Brent выше $50 за баррель.

Главный источник неопределенности для российских активов - перспективы введения новых антироссийских санкций. Американский Сенат одобрил соответствующий законопроект, теперь проголосовать предстоит Палате представителей. Между тем, президент США Д.Трамп заявил о желании детально изучить документ, чтобы оценить его возможные последствия.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, главным итогом встречи нефтяников в составе ОПЕК+ стало то, что Саудовская Аравия собирается еще сильнее сократить экспорт, чтобы способствовать достижению общей цели, а ограничения в отношении Ливии и Нигерии решено пока не вводить.

Особым источником нестабильности для российского рынка является ситуация вокруг нового законопроекта о санкциях США и связанные с ней факторы риска. Опубликованная версия документа, подготовленная Палатой представителей Конгресса США, мало отличается от редакции, рассмотренной в Сенате, но ни одно из предложенных изменений нельзя считать важным для российских акций. Основной вывод заключается в том, что краткосрочные риски, связанные с принятием этого законопроекта, незначительны, а вот долгосрочные могут быть очень серьезными.

ФРС в среду оставит ставки на уровне 1,25% годовых. Не очень удовлетворительные экономические данные, выходившие в последнее время в США, могут затруднить американскому регулятору задачу сделать до конца года то, что он запланировал: поднять ставки еще раз и приступить к сокращению баланса. Внесение в сопутствующее заявление существенных изменений, отражающих эти трудности, маловероятно. Однако если Федрезерв все же смягчит свою позицию, то рубль будет отставать от других валют, участвующих в операциях carry trade.

Если экономическая активность в США будет оставаться под давлением, а инфляция стабильно ниже целевого уровня в 2%, то Федрезерву будет крайне непросто в ходе оставшихся до конца года заседаний (еще 3) осуществить два масштабных шага, которые он хочет и рассчитывает предпринять. Рынок оценивает вероятность еще одного повышения ставки до конца года лишь в 40%, так что вряд ли на данный момент этот скептицизм возрастет еще сильнее. Тем не менее, любое смягчение риторики на этой неделе протестирует устойчивость и без того пошатнувшегося доллара.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции СК "Южурал-АСКО" (-13,9%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-5,7%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%).

Подорожали бумаги "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+11,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+10,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+8,5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+5,6%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+5,5%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,9%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 29,664 млрд руб. (из них 6,948 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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