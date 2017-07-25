Цены евробондов РФ снижаются в ожидании решения по антироссийским санкциям

Москва. 25 июля. Котировки российских еврооблигаций во вторник снижаются на ожиданиях голосования в Конгрессе США по расширению антироссийских санкций, а также на фоне незначительного понижения в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 24 июля на 2 базисных пункта и составила 120,14% от номинала, что соответствует доходности 2,19% годовых (повышение на 1 базисный пункт).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК опустилась относительно итогов 24 июля на 1 базисный пункт, составив 101,0% от номинала. Их доходность повысилась на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему дню и составила 1,52% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2 базисных пункта и составил 67 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 38 базисных пунктов - до 112,53% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 5,01% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 51 базисный пункт - до 108,94% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,99% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году понизились на 6 базисных пунктов - до 104,6% от номинала (доходность повысилась на 1 пункт - до 4,12% годовых), с погашением в 2023 году - на 14 базисных пунктов, до 107,54% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,5% годовых).

"Вторник однозначно можно назвать днем напряженного ожидания, причем не только на рынке российских еврооблигапций, но и повсеместно на рынках, в том числе, рынках российских активов. Одна из причин, заставляющая участников торгов умерить активность, связана с голосованием в Конгрессе США по расширению пакета антироссийских санкций позднее во вторник, и, так как все сосредоточены на санкциях, рынок находится в вялом состоянии. Кроме того, сегодня началась двухдневное заседание ФРС США, на котором будет решаться вопрос по базовой ставке. Комментарии регулятора, которые выйдут по результатам заседания вечером в среду, - это первостепенная вещь для рынка, и глобальное движение, которое они могут вызвать, может оказаться не только очень массивным, но и молниеносным. Рынки с напряжением ждут этого события, что также сказывается на снижении активности игроков", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.