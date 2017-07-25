В среду индекс ММВБ может повыситься до 1929 пунктов, индекс РТС - до 1022 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок во вторник снижался под влиянием падения индекса доллара США на мировом рынке на 0,15%. К 17:37 мск индекс ММВБ понизился до 1919,39 пункта (-0,64%) после утреннего максимума выше 1936 пунктов, индекс РТС понизился до 1007,07 пункта (-0,65%) с вершины дня в 1018,55 пункта. Осторожность инвесторов перед заседанием ФРС не соответствует котировкам фьючерсов на процентную ставку в США, в которых учтено 96,9% вероятности сохранения ставок в диапазоне 1,00-1,25%. В среду индекс ММВБ может повыситься до 1929 пунктов, индекс РТС - до 1022 пунктов при укреплении рубля на 1%", – указывает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.