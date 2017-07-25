Фондовые индексы пока продолжат падение - Dukascopy Bank SA

"Ожидания ввода американскими властями новых экономических санкций против российских компаний стали основной причиной снижения российских индексов акций в первой половине торговой сессии вторника, 25 июля. Поддержку российскому рынку акций не оказал даже рост цен на нефть, которые вплотную приблизились к отметке $50 за баррель марки Brent. Таким образом, индекс ММВБ потерял 0,6% и на текущий момент торгуется на отметке 1919,8 пункта, а индекс РТС опустился на 0,5%. Дополнительное давление на индекс РТС оказывает падение курса рубля против доллара ниже отметки 60 руб./доллар. На европейских торговых площадках сегодня наблюдается рост основных индексов на фоне активных покупок акций металлургических и нефтегазовых компаний. Во второй половине дня мы ожидаем продолжения падения российских индексов вслед за бумагами нефтегазовых компаний, что будет связано с ожиданиями утверждения законопроекта S.722 в палате представителей США", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.