Если рынок закроется ниже 1920 по ММВБ, позиции продавцов усилятся - "Открытие Брокер"

"Во вторник в США плотный календарь корпоративных отчётов. В целом сезон не преподносит частых негативных сюрпризов. Как обычно, около три четверти компаний превосходят ожидания по прибыли, а половина - по выручке. Российский рынок акций продолжает сохранять риск закрытия дневного графика ниже отметки 1920 пунктов по ММВБ, что усилит позиции продавцов. Между тем внешний фон остаётся позитивным. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,3%, нефть торговалась почти по $49,5 за баррель Brent. Впрочем, крайнее обстоятельство лишь помогало рублю отыграть часть потерь против валюты США, одновременно оказывая давление на рублёвый индикатор рынка", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.