Все же будем держаться прогноза 62-63 рубля за доллар в перспективе текущего лета - "Аналитика Онлайн"

"Рубль снижается, несмотря на подъем нефтяных цен. Наблюдая за динамикой российской валюты в последнее время, невольно задумываешься о том, что плавающий курс все больше становится мягко управляемым. Еще пару недель назад большинство участников рынка ожидали курс доллара на уровнях 62-63 рублей. С тех пор трудно сказать, что ситуация как-то улучшилась. Нефть не выросла, появилась "дыра" в платежном балансе, перспектива новых санкций и прочие факторы, но курс все равно держится "невидимой рукой" рынка ниже 60. Мы уже говорили о том, что, скорее всего, июль завершится ниже данного значения. Вероятность этого сохраняется и сейчас. Впрочем, когда курс валюты не является плавающим, говорить о каких-то прогнозах практически бессмысленно. Но мы все же будем держаться прогноза 62-63 рубля за доллар в перспективе текущего лета", - заключает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.