БКС закрыл торговую идею "продавать Polymetal", но оставил pair trade: "покупка "Полюса" против Polymetal"

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "продавать акции Polymetal" в отсутствие краткосрочных драйверов, говорится в обзоре ФГ.

В то же время в нем сообщается, что торговая идея в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "покупка акций "Полюса" против продажи акций Polymetal" была подтверждена.

"Мы закрываем нашу торговую рекомендацию "продавать акции Polymetal" в отсутствие краткосрочных драйверов. Идея заработала 14% и показала динамику на 5% хуже рынка с середины мая. На более долгосрочную перспективу подтверждаем нашу точку зрения, что акции стоят слишком дорого (долгосрочная рекомендация для акций Polymetal (MOEX: POLY) "продавать"), и двухзначные мультипликаторы не оправданны", - говорится в обзоре.

Pair trade "покупка акций "Полюса" против продажи акций Polymetal" по-прежнему актуальна. "Мы считаем, что текущая премия в оценке акций Polymetal (выше 100%) не обоснована - "Полюс" исторически торговался с премией к Polymetal при более высокой эффективности и дивидендной доходности (минимум 5-6% в среднесрочной перспективе против 2-3% у Polymetal). Доходности свободного денежного потока двух компаний также существенно различаются: 12% у "Полюса" и 7% у Polymetal. На наш взгляд, премия в оценке Polymetal не обоснована, и мы считаем, что ценовые уровни акций двух компаний должны сблизиться", - говорится в обзоре.