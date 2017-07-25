Прямой доступ компаний на денежный рынок будет препятствовать снижению стоимости фондирования банков - Raiffeisenbank

Прямой доступ российских компаний на денежный рынок будет препятствовать дальнейшему снижению стоимости рублевого фондирования в целом по банковской системе, особенно у тех банков, которые все еще находятся в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности, считают аналитики Raiffeisenbank.

"Как следствие, снижение ключевой ставки будет в большой степени приводить к сужению чистой процентной маржи", - говорится в обзоре Raiffeisenbank.

Как сообщалось, с 24 июля "Московская биржа" (MOEX: MOEX) предоставила российским компаниям, не являющимся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прямой доступ к денежному рынку. Корпорации получили возможность размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) по рыночным ставкам биржевого репо.

Аналитики Raiffeisenbank ожидают значительного увеличения присутствия корпораций на денежном рынке за счет притока части средств с банковских рублевых депозитов, ставка по которым в среднем составляет 7,9% (по данным на 1 июня на срок до 30 дней, включая до востребования), в то время как ставка депозита в банке "Национальный клиринговый центр" (НКЦ), который выполняет функции центрального контрагента и гарантирует исполнение обязательств по сделкам, - 8,9% годовых.

"Принимая во внимание общий остаток рублевых депозитов в 9,8 трлн рублей (по данным на 1 июля), даже небольшой приток этих средств на денежный рынок может удвоить его емкость. Фактором, ограничивающим присутствие компаний на денежном рынке, является прежде всего размер их лимита на НКЦ (Fitch: "BBB-", АКРА: "AAA"). Кроме того, наличие у корпорации депозита в коммерческом банке (в отличие от НКЦ) улучшает условия для привлечения у него кредитов (например, на связанную структуру)", - говорится в обзоре.

Девять российских компаний - "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "Русагро", "Фосагро" (MOEX: PHOR), "МТС" (MOEX: MTSS), "Рольф", "Т Плюс" (MOEX: VTGK), "АльфаСтрахование" (MOEX: ALFS), "АльфаСтрахование-Жизнь" и "Ингосстрах" (MOEX: INGS) - первыми заключили сделки на денежном рынке "Московской биржи". Компании 24 июля разместили денежные средства на сроки один день и одна неделя на общую сумму более 2,3 млрд рублей.