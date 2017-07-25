В начале следующей недели стоит ожидать внутренней поддержки рубля - Банк "Зенит"

"Рубль выглядит довольно стабильно на протяжении всей недели, отыгрывая лишь движения в основной паре на Форекс. Отношение инвесторов к рискам ЕМ остается благоприятным, что затрагивает и российскую валюту. В начале следующей недели стоит ожидать внутренней поддержки рубля. Перед уплатой НДПИ в среду экспортеры, вероятно, могут обозначить свое присутствие на валютном рынке. Более того, если встреча ОПЕК+ разочарует нефтяной рынок, то поток валютной выручки на продажу может амортизировать для рубля негативные реакции", - отмечают специалисты Банка "Зенит".