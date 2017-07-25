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Главная / Мнения аналитиков / Российский сегмент евробондов под давлением из-за угрозы расширения санкций против РФ - Промсвязьбанк
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25 июля 2017 года 12:29
Российский сегмент евробондов под давлением из-за угрозы расширения санкций против РФ - Промсвязьбанк
"Сегодня глобальные инвесторы будут находиться в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС – решение по ставке и сопроводительный пресс-релиз будут представлены только завтра. Рынки не ждут подъема ставок, но рассчитывают получить сигналы от регулятора относительно старта сокращения баланса ФРС. Для российского сегмента евробондов важным станет голосование в Конгрессе США по расширению антироссийских санкций и реакция на них со стороны ЕС. Все это продолжит оказать давление на российские евробонды", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.
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25 июля 2017 года 15:27
Все же будем держаться прогноза 62-63 рубля за доллар в перспективе текущего лета - "Аналитика Онлайн"
"Рубль снижается, несмотря на подъем нефтяных цен. Наблюдая за динамикой российской валюты в последнее время, невольно задумываешься о том, что плавающий курс все больше становится мягко управляемым. Еще пару недель назад большинство участников рынка ожидали курс доллара на уровнях 62-63 рублей. С... читать дальше
.25 июля 2017 года 14:57
В конце недели стоит ждать 1900 пунктов или ниже по ММВБ и примерно 950 пунктов по РТС - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Думается, что прошедшие 3 недели роста индексов ММВБ и РТС – недели отскока в рамках незавершенной нисходящей тенденции, стартовавшей в январе. И эта неделя, видимо, будет неделей снижения. В этой связи на конец недели стоит ждать 1900 пунктов или ниже по ММВБ и примерно 950 пунктов по РТС. Далее... читать дальше
.25 июля 2017 года 14:35
"Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, пик которого приходится на сегодня. После завершения налогового периода существующие негативные для рубля факторы будут в большей степени отражаться в его динамике. Краткосрочные ориентиры по паре RUB/USD - 59,2-60,70", - отмечает аналитик... читать дальше
.25 июля 2017 года 14:15
"Пара EUR/USD остается довольно стабильной перед заседанием ФРС США. Доллар накануне отыграл часть утраченных на прошлой неделе позиций. Этому способствовал выход довольно позитивных данных по производственному PMI (53,2 пункта в июле по сравнению с 52 пунктами в июне), в то время как аналогичный... читать дальше
.25 июля 2017 года 13:55
БКС закрыл торговую идею "продавать Polymetal", но оставил pair trade: "покупка "Полюса" против Polymetal"
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "продавать акции Polymetal" в отсутствие краткосрочных драйверов, говорится в обзоре ФГ. В то же время в нем сообщается, что торговая идея в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "покупка акций "Полюса" против продажи акций Polymetal"... читать дальше
.25 июля 2017 года 13:41
Прямой доступ компаний на денежный рынок будет препятствовать снижению стоимости фондирования банков - Raiffeisenbank
Прямой доступ российских компаний на денежный рынок будет препятствовать дальнейшему снижению стоимости рублевого фондирования в целом по банковской системе, особенно у тех банков, которые все еще находятся в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности, считают аналитики... читать дальше
.25 июля 2017 года 13:10
"Рубль выглядит довольно стабильно на протяжении всей недели, отыгрывая лишь движения в основной паре на Форекс. Отношение инвесторов к рискам ЕМ остается благоприятным, что затрагивает и российскую валюту. В начале следующей недели стоит ожидать внутренней поддержки рубля. Перед уплатой НДПИ в... читать дальше
.25 июля 2017 года 12:44
Экономист ING Bank по РФ Дмитрий Полевой не ожидает какого-либо существенного влияния новых санкций США против РФ на российскую экономику и рынки, включая курс рубля, особенно учитывая их более мягкий вариант в сравнении с исходными предложениями. "Более того, свое недовольство продолжает... читать дальше
.25 июля 2017 года 12:23
"Ситуация на неделю неоднозначна. Прошлая неделя сложилась хорошо для рубля. На фоне роста нефти и общемирового ослабления доллара рубль заметно прибавил. Сейчас возможны 2 сценария: либо пара доллар/рубль попробует обновить свои максимумы начала июля (61 рубль за доллар), либо продолжит... читать дальше
.25 июля 2017 года 11:49
"Российская валюта на текущей неделе имеет все шансы отыграть падение. Во-первых, рубль оказывает в поддержку растущие цены на нефть, стоимость барреля Brent может вновь преодолеть отметку $50 за баррель. Однако только растущая нефть не в состоянии оказать необходимую поддержку рублю. Вторым... читать дальше
.25 июля 2017 года 11:30
Москва. 25 июля. Рынок акций РФ утром во вторник "дрейфует" вокруг отметки 1930 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, дорожающая нефть укрепляет рубль, что оказывает давление на ряд рублевых акций. читать дальше
.25 июля 2017 года 11:24
"В целом российский рынок пытается определить, насколько уже учтены в ценах акций потенциально плохие новости об ограничениях со стороны законодателя США. Во вторник в Сенате и Палате представителей Конгресса пройдут процедурное голосование по поводу реформы здравоохранения и проект ограничений в... читать дальше
.25 июля 2017 года 11:02
Решение "Московской биржи" предоставить российским компаниям, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прямой доступ к денежному рынку может стимулировать рынок межбанковских операций, который всегда был достаточно слабо развит в России, считает экономист Альфа-банка Наталия... читать дальше
.25 июля 2017 года 10:25
Москва. 25 июля. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль слегка растет к бивалютной корзине, корректируясь после сильного падения накануне. читать дальше
.25 июля 2017 года 10:22
"Котировки нефти марки Brent завершили первую торговую сессию недели в "плюсе", снова претендуя на закрепление выше $50 за баррель. Тем не менее, внутри дня характер показывали и "медведи", стараясь отыграть прогнозы Petro-Logistics. Ключевым событием дня стала встреча мониторингового комитета... читать дальше
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