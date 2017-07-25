Ожидания конца недели – 67,5–68 рублей за евро - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Ситуация на неделю неоднозначна. Прошлая неделя сложилась хорошо для рубля. На фоне роста нефти и общемирового ослабления доллара рубль заметно прибавил. Сейчас возможны 2 сценария: либо пара доллар/рубль попробует обновить свои максимумы начала июля (61 рубль за доллар), либо продолжит сползание. На перспективу конца лета и осени ожидаю более низких значений этой пары – 56-54 рубля за доллар. Однако на этой неделе все же придерживаюсь точки зрения, что отскок вниз, совершенный рублем, начиная с мая, еще не исчерпан, а потому жду 61 рубль за доллар +/- 0,5 рубля. По паре евро/рубль более вероятно сохранение текущей цены из-за вероятного ослабления евро к доллару. Т.е. ожидания конца недели – 67,5–68 рублей за евро", - прогнозирует начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.