Рынок акций РФ утром "дрейфует" у 1930 пунктов по ММВБ при смешанной динамике blue chips
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1930,15 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1016,82 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.
Доллар просел до 59,75 рубля (-0,26 рубля).
Выросли рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +2,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).
Подешевели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).
Индексы в США в понедельник показали смешанную динамику, Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос до очередного рекорда. Текущая неделя загружена корпоративной отчетностью и важными статданными. Порядка 200 компаний из индекса S&P 500 опубликуют квартальные отчеты на этой неделе, из вышедших отчетов прибыли 68% компаний уже превзошли прогнозы Уолл-стрит.
Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 июля. Эксперты не ожидают от Федрезерва изменения базовой процентной ставки, однако будут внимательно следить за сигналами о том, когда американский Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе.
В Азии во вторник динамика индексов также была смешанной (просел Китай), но растет Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,4-0,6%) в ожидании заседания ФРС, дорожает нефть на новостях о вероятном ограничении ее производства в Нигерии и заявлениях Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $48,89 за баррель (+0,6% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $46,64 за баррель (+0,7% и +1,3% в понедельник).
Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.
Нигерия готова снизить добычу нефти на 4,6%, если в течение трех месяцев будет добывать 1,8 млн б/с, сообщил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, цены на нефть получили новый импульс к росту и могут в ближайшие дни попытаться пробить отметку $50 за баррель смеси Brent. Поводом послужило обещание Саудовской Аравии и Нигерии ограничить экспорт нефти и объем производства. Дальнейшая стоимость "черного золота" будет определяться данными о запасах в США, которые будут опубликованы в среду. Также в среду инвесторы ждут решения ФРС США по ставке, которую, скорее всего, оставят неизменной, и рынки подрастут.
Российский фондовый рынок в таких условиях начнет восстанавливаться. Определенные надежды вселяют такие новости, как, например, рост в 2 раза полугодовой прибыли "Газпром нефти".
По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, внешние рынки предпочитают сократить торговую активность в преддверии заседания FOMC ФРС США, а для российского рынка главной повесткой дня остается законопроект о новых санкциях против России. Последние сообщения Белого дома показывают, что процесс согласования с президентом США затормозился. На этом фоне в первой половине дня вторника российский рынок подрастет, и затем инвесторы постараются сократить свои позиции.
Эксперты ФГ "БКС" также отмечают, что геополитика вызывает осторожность, нефть Brent остается доминирующим фактором и играет в пользу российского рынка в свете позитивных комментариев по итогам встречи ОПЕК+, а также прогнозов от одной из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Halliburton о сокращении сланцевой добычи в следующем году.
Тем не менее, спрос на рисковые активы будет находиться под давлением в свете голосования в Конгрессе США по законопроекту, предполагающему расширение санкций против России. Главным вопросом остается финальная редакция законопроекта (будут ли смягчены его условия по мере продвижения документа в Сенат), что создает неопределенность и заставляет инвесторов проявлять осторожность.
По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, мировые рынки замерли перед решением ФРС по ставке, а доллар удерживается вблизи минимумов с мая 2016 года против корзины валют на опасениях, что в коммюнике по итогам июльского заседания могут содержаться формулировки о скором прекращении реинвестирования доходов, полученных от погашения ценных бумаг (это в перспективе должно привести к сокращению баланса регулятора с рекордных значений).
На текущей неделе инвесторы продолжат следить за публикациями финансовых результатов, а также за блоком макростатистики, который будет включать предварительные данные за июль по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг, а также данные по рынку жилья в США и динамике ВВП. Кроме того, продолжение может получить история о возможных связях президента США Д.Трампа, его родственников и высокопоставленных чиновников с Россией, что снижает вероятность успешного проведения через Конгресс необходимого пакета законов в области фискального и дерегуляторного стимулирования экономики. В понедельник на закрытых слушаниях в Сенате советник президента США Дж.Кушнер вновь опроверг информацию о "сговоре Д.Трампа с Россией".
Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев полагает, что нефть Brent претендует на закрепление выше $50 за баррель, но необходимых драйверов может не найтись.
По итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК в Санкт-Петербурге были достигнуты следующие решения: Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером, согласилась ограничить экспорт на 6,6 млн б/с, а Нигерия приняла на себя обязательство принять участие в ограничении производства, если уровень добычи в стране достигнет 1,8 млн б/с. В июне объем добычи нефти в Нигерии был ниже 1,6 млн б/с. Более глубокий анализ итогов встречи мониторингового комитета позволяет сделать вывод об отсутствии переломных моментов, способных хоть как-то разрешить проблему глобального перепроизводства. Другими словами, рынок нефти так и не получил значимой фундаментальной поддержки, а значит, и дальше продолжит притягивать "медведей", ожидающих обвала котировок "черного золота" ниже $40 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+6,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+5,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,7%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,6%).
Подешевели бумаги СК "Южурал-АСКО" (-5,4%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-1,6%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-1,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,314 млрд руб. (из них 1,02 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).