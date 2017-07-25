Рынок акций РФ утром "дрейфует" у 1930 пунктов по ММВБ при смешанной динамике blue chips

Москва. 25 июля. Рынок акций РФ утром во вторник "дрейфует" вокруг отметки 1930 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, дорожающая нефть укрепляет рубль, что оказывает давление на ряд рублевых акций.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1930,15 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1016,82 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 59,75 рубля (-0,26 рубля).

Выросли рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +2,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Подешевели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

Индексы в США в понедельник показали смешанную динамику, Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос до очередного рекорда. Текущая неделя загружена корпоративной отчетностью и важными статданными. Порядка 200 компаний из индекса S&P 500 опубликуют квартальные отчеты на этой неделе, из вышедших отчетов прибыли 68% компаний уже превзошли прогнозы Уолл-стрит.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 июля. Эксперты не ожидают от Федрезерва изменения базовой процентной ставки, однако будут внимательно следить за сигналами о том, когда американский Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе.

В Азии во вторник динамика индексов также была смешанной (просел Китай), но растет Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,4-0,6%) в ожидании заседания ФРС, дорожает нефть на новостях о вероятном ограничении ее производства в Нигерии и заявлениях Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $48,89 за баррель (+0,6% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $46,64 за баррель (+0,7% и +1,3% в понедельник).

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Нигерия готова снизить добычу нефти на 4,6%, если в течение трех месяцев будет добывать 1,8 млн б/с, сообщил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, цены на нефть получили новый импульс к росту и могут в ближайшие дни попытаться пробить отметку $50 за баррель смеси Brent. Поводом послужило обещание Саудовской Аравии и Нигерии ограничить экспорт нефти и объем производства. Дальнейшая стоимость "черного золота" будет определяться данными о запасах в США, которые будут опубликованы в среду. Также в среду инвесторы ждут решения ФРС США по ставке, которую, скорее всего, оставят неизменной, и рынки подрастут.

Российский фондовый рынок в таких условиях начнет восстанавливаться. Определенные надежды вселяют такие новости, как, например, рост в 2 раза полугодовой прибыли "Газпром нефти".

По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, внешние рынки предпочитают сократить торговую активность в преддверии заседания FOMC ФРС США, а для российского рынка главной повесткой дня остается законопроект о новых санкциях против России. Последние сообщения Белого дома показывают, что процесс согласования с президентом США затормозился. На этом фоне в первой половине дня вторника российский рынок подрастет, и затем инвесторы постараются сократить свои позиции.

Эксперты ФГ "БКС" также отмечают, что геополитика вызывает осторожность, нефть Brent остается доминирующим фактором и играет в пользу российского рынка в свете позитивных комментариев по итогам встречи ОПЕК+, а также прогнозов от одной из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Halliburton о сокращении сланцевой добычи в следующем году.

Тем не менее, спрос на рисковые активы будет находиться под давлением в свете голосования в Конгрессе США по законопроекту, предполагающему расширение санкций против России. Главным вопросом остается финальная редакция законопроекта (будут ли смягчены его условия по мере продвижения документа в Сенат), что создает неопределенность и заставляет инвесторов проявлять осторожность.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, мировые рынки замерли перед решением ФРС по ставке, а доллар удерживается вблизи минимумов с мая 2016 года против корзины валют на опасениях, что в коммюнике по итогам июльского заседания могут содержаться формулировки о скором прекращении реинвестирования доходов, полученных от погашения ценных бумаг (это в перспективе должно привести к сокращению баланса регулятора с рекордных значений).

На текущей неделе инвесторы продолжат следить за публикациями финансовых результатов, а также за блоком макростатистики, который будет включать предварительные данные за июль по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг, а также данные по рынку жилья в США и динамике ВВП. Кроме того, продолжение может получить история о возможных связях президента США Д.Трампа, его родственников и высокопоставленных чиновников с Россией, что снижает вероятность успешного проведения через Конгресс необходимого пакета законов в области фискального и дерегуляторного стимулирования экономики. В понедельник на закрытых слушаниях в Сенате советник президента США Дж.Кушнер вновь опроверг информацию о "сговоре Д.Трампа с Россией".

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев полагает, что нефть Brent претендует на закрепление выше $50 за баррель, но необходимых драйверов может не найтись.

По итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК в Санкт-Петербурге были достигнуты следующие решения: Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером, согласилась ограничить экспорт на 6,6 млн б/с, а Нигерия приняла на себя обязательство принять участие в ограничении производства, если уровень добычи в стране достигнет 1,8 млн б/с. В июне объем добычи нефти в Нигерии был ниже 1,6 млн б/с. Более глубокий анализ итогов встречи мониторингового комитета позволяет сделать вывод об отсутствии переломных моментов, способных хоть как-то разрешить проблему глобального перепроизводства. Другими словами, рынок нефти так и не получил значимой фундаментальной поддержки, а значит, и дальше продолжит притягивать "медведей", ожидающих обвала котировок "черного золота" ниже $40 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+6,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+5,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,7%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,6%).

Подешевели бумаги СК "Южурал-АСКО" (-5,4%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-1,6%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-1,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,314 млрд руб. (из них 1,02 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).