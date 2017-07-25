В течение текущей недели курс рубля будет оставаться в пределах 58,8-59,6 за доллар - Локо-Банк

"Российская валюта на текущей неделе имеет все шансы отыграть падение. Во-первых, рубль оказывает в поддержку растущие цены на нефть, стоимость барреля Brent может вновь преодолеть отметку $50 за баррель. Однако только растущая нефть не в состоянии оказать необходимую поддержку рублю. Вторым фактором поддержки выступает налоговый период, российским экспортером предстоит выплатить существенный объем средств в казну, на фоне чего растет спрос на российскую валюту. Но несмотря на это, в среднесрочной перспективы мы ожидаем падения курса рубля, особенно на фоне потери интереса иностранных игроков к рынку российского госдолга и вероятного ужесточения санкций со стороны США. По нашим прогнозам, в течение текущей недели курс рубля будет оставаться в пределах 58,8-59,6 руб. за доллар, а уже в начале августа мы можем увидеть рост курса доллара выше 60-61 рубля на фоне ввода санкций", - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.