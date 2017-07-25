Индекс ММВБ может уйти и на 1905, и на 1950 пунктов - ВТБ 24

"В целом российский рынок пытается определить, насколько уже учтены в ценах акций потенциально плохие новости об ограничениях со стороны законодателя США. Во вторник в Сенате и Палате представителей Конгресса пройдут процедурное голосование по поводу реформы здравоохранения и проект ограничений в отношении ряда стран. И то, и другое событие оказывают влияние на фондовый рынок и представляют некое подобие псевдоловушек. В результате индекс ММВБ может уйти и на 1905, и на 1950. В среду опасаемся негативного открытия", - отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин.