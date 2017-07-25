Рубль слегка корректируется к доллару и евро после падения накануне

Москва. 25 июля. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль слегка растет к бивалютной корзине, корректируясь после сильного падения накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,91-60,02 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,91 руб./$1 (-9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 69,86 руб./EUR1 (-0,3 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 5,2 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 64,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,53 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 39,17 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро в начале торгов вторника, корректируясь после сильного падения накануне благодаря повышению цен на нефть, а также спросу на рублевую ликвидность для выплат в рамках налогового периода, пик которых приходится на текущую неделю.

Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник вторую сессию подряд на ожиданиях ограничения ее производства в Нигерии и заявлениях Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась к 10:00 мск на 0,41% - до $48,8 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,45% - до $46,55 за баррель.

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Нигерия готова снизить добычу нефти на 4,6%, если в течение трех месяцев будет добывать 1,8 млн б/с, сообщил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.