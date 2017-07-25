Утренние прогнозы: возможно некоторое затишье

По мнению аналитиков, во вторник утром возможно нейтральное или слабопозитивное начало фондовых торгов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930-1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на перманентные изменения внешнего фона".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможно некоторое затишье на рынке акций перед публикаций комментария по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (в среду вечером) – трейдеров интересует, даст ли ФРС намеки на планируемый срок начала сокращения "нормализации") собственного баланса".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня перед открытием торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон, что может способствовать открытию сессии вблизи 1935 пунктов по индексу ММВБ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок начнет восстанавливаться, сегодня индекс РТС может подняться на 0,5-1%. Определенные надежды вселяют такие новости, как, например, рост в 2 раза полугодовой прибыли "Газпром нефти". Похоже, отечественные предприятия еще способны радовать своих акционеров. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса", "Татнефти" и "РусГидро", они продолжают пользоваться спросом и могут еще подорожать в ближайшие дни".