Возможно открытие сессии вблизи 1935 пунктов по индексу ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций вчера находился под влиянием заметного ослабления курса рубля, которое происходило в противоход общей тенденции по валютам развивающихся стран и может являться реакцией на запланированное одобрение пакета по экономическим санкциям против ряда компаний РФ. На этом фоне индекс РТС резко снизился, а ММВБ получил поддержку на фоне оживления спроса на рублевые акции экспортеров. Сегодня перед открытием торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон, что может способствовать открытию сессии вблизи 1935 пунктов по индексу ММВБ (+0,2%). В течение дня участники торгов продолжат следить за изменением цен на нефть и колебаниями риск-аппетита на глобальных рынках перед решением ФРС по ставке", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.