Цены на нефть могут получить кратковременный импульс к росту - КИТ Финанс Брокер

"Страны ОПЕК+ нашли в себе силы продолжить договариваться, что является безусловным позитивом для нефтяных котировок. Поддержка для рынка нефти сегодня может прийти со стороны данных по запасам нефти в США (17:30 мск). Согласно консенсус-прогнозу, запасы на прошлой неделе снизились на 3,2 млн баррелей. В случае подтверждения ожиданий сокращение запасов будет зафиксировано вторую неделю подряд, а цены на нефть получат кратковременный импульс к росту. Brent тогда сможет уже до конца недели "коснуться" $50 за баррель", - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов.