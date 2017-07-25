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25 июля 2017 года 09:45

Рынок рублевых корпоративных бондов во вторник сохранит консолидационные настроения

Москва. 25 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций во вторник сохранит консолидационные настроения на фоне смешанных внешних факторов, активность торгов останется невысокой из-за ожиданий завершения двухдневного заседания Федрезерва США, полагают эксперты.

Фондовые индексы в США в понедельник показали смешанную динамику, Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос до очередного рекорда. Текущая неделя загружена корпоративной отчетностью и важными статданными; порядка 200 компаний из индекса S&P 500 опубликуют квартальные отчеты на этой неделе, из вышедших отчетов прибыли 68% компаний уже превзошли прогнозы Уолл-стрит.

Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) пройдет 25-26 июля, эксперты не ожидают от регулятора изменения базовой процентной ставки, однако будут внимательно следить за сигналами о том, когда американский Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе.

В понедельник Международный валютный фонд опубликовал июльское обновление World Economic Outlook, в котором отмечается снижение роли США в качестве источника повышения мировой экономики. Прогноз роста ВВП страны в июльской версии WEO повторяет июньские оценки из странового отчета - подъем на 2,1% в 2017-2018 годах, однако он слабее апрельских ожиданий, составлявших 2,3% и 2,5% соответственно.

В Азии во вторник динамика фондовых индексов также смешанная (проел Китай) в преддверии заседания ФРС, на нефтяном рынке цены растут на ожиданиях ограничения ее производства в Нигерии и заявлениях Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:31 МСК во вторник составила $48,88 за баррель (+0,6% и +1,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $46,62 за баррель (+0,6% и +1,3% в понедельник).

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Нигерия готова снизить добычу нефти на 4,6%, если в течение трех месяцев будет добывать 1,8 млн б/с, сообщил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник сократилась в 1,5 раза по отношению к пятнице и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 9,976 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,105 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики, за исключением бумаг МТС.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 июля подрос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (суббота-понедельник) вырос на 0,15%, составив 518,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС 001P-01" (+4%), "ЧТПЗ БО-001Р-01" (+0,5%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,31%), а в лидерах снижения - "Мостотрест-08" (-1,28%), "Газпром капитал БО-05" (-0,7%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Малахит" (прежнее название ОАО "Артуг", Казань) установил ставки 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-01 на 500 млн рублей на уровне 15% годовых. В феврале компания не выплатила доход по третьему купону бондов "в связи с временным отсутствием денежных средств в необходимом объеме. Компания разместила облигации серии БО-01 на 500 млн рублей летом 2015 года, ставка 1-го купона - 15% годовых, ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке первого. Срок обращения облигаций 10 лет, бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 11,5% годовых. Размер выплат по каждому из этих купонов составит 57,34 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размещение облигаций БО-05 объемом 3 млрд рублей прошло в августе 2015 года по открытой подписке. Тринадцатилетние бонды имеют 26 полугодовых купонов. Ставка текущего 4-го купона - 12% годовых. По выпуску 7 августа предстоит оферта. Дата погашения бумаг - 20 июля 2028 года.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 11-го купона облигаций 22-й серии в размере 6,9% годовых, а также ставку 10-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 5,4% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона определена по результатам book building в размере 9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-20-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 2,5% годовых. По выпуску объявлена 10-летняя оферта с исполнением 3 августа 2022 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 30 полугодовых купонных периодов. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка первого купона установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

ПАО "Группа компаний "ПИК" утвердило выпуск биржевых 5-летних облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в ноябре 2016 года под номером 4-01556-A-001P-02E. В предыдущий раз ГК "ПИК" размещала облигации в апреле, выпустив бонды серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций ГК "ПИК" на общую сумму 62 млрд рублей.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) принял решение 16 февраля и 18 мая 2018 года выкупить облигации серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинальной стоимости. Объем обоих выкупов составит до 500 млн рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 2 по 15 февраля и с 4 по 17 мая соответственно. Размещение облигаций БО-001Р-02 объемом 500 млн рублей началось 14 июля, по данным "Московской биржи", уже размещено 1,14% выпуска на 5,698 млн рублей. Годовые бонды имеют 3 купона. При этом продолжительность 1-го купона составляет 217 дней, 2-3-го купонов - 91 день. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,4% годовых, 2-го купона - 9,9% годовых, 3-го купона - 10,9% годовых. Дата погашения займа - 17 августа 2018 года. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов банка серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы - также 10 лет.


Опубликовано: /Финмаркет/
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