Brent выше $48,8

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в понедельник, Nasdaq Composite вырос. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо во вторник. Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в понедельник.

Среди компаний Dow Jones лидерами снижения цен стали акции General Electric Co. (-1,9%) и Nike Inc. (-1,7%), пишет MarketWatch. В индексе S&P 500 наиболее существенное падение показали котировки акций телекоммуникационных и коммунальных компаний.

Nasdaq Composite вырос по итогам торгов до очередного рекорда вслед за подъемом котировок акций Apple Inc. (+1,2%), Facebook Inc. (+0,95%) и Alphabet Inc. (+0,45%).

Текущая неделя загружена корпоративной отчетностью и важными статданными. Порядка 200 компаний индекса S&P 500 опубликуют квартальные отчеты на этой неделе.

"Сезон отчетности за второй квартал пока является довольно позитивным", - отмечает аналитик Bank of America Merrill Lynch Савита Субраманиан.

"Прибыли 68% компаний, опубликовавших отчетность, превзошли прогнозы Уолл-стрит, - говорит эксперт. - Показатели выручки были лучше ожиданий в 75% случаев, а в 53% случаев лучше прогнозов оказались, как показатели прибыли, так и выручки, - это самый высокий уровень за пять лет".

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 июля.

Эксперты не ожидают от Федрезерва изменения базовой процентной ставки, однако будут внимательно следить за сигналами о том, когда американский Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе, говорит главный инвестиционный стратег PNC Asset Management Group Билл Стоун.

В понедельник Международный валютный фонд опубликовал июльское обновление World Economic Outlook, в котором отмечается снижение роли США в качестве источника повышения мировой экономики. Прогноз роста ВВП страны в июльской версии WEO повторяет июньские оценки из странового отчета - подъем на 2,1% в 2017-2018 годах, однако он слабее апрельских ожиданий, составлявших 2,3% и 2,5% соответственно.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе США в июле достиг максимального значения за последние четыре месяца - 53,2 пункта против 52 пункта месяцем ранее. В то же время как аналогичный индикатор сферы услуг не изменился - 54,2 пункта. Значения выше отметки в 50 пунктов говорят об усилении деловой активности в соответствующем секторе экономики.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне сократились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,52 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риэлторов. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 0,9% - до 5,57 млн.

Котировки акций WebMD Health Corp., владеющей рядом сайтов медицинской тематики, подскочили по итогам торгов почти на 20% на новости о том, что ее покупает фонд прямых инвестиций KKR & Co. за $2,8 млрд.

В то же время стоимость Hasbro Inc. рухнула на 9,4%. Продажи производителя игрушек в минувшем квартале не оправдали консенсус-прогноз.

Цена бумаг Halliburton Co. снизилась на 4,2%, несмотря на то, что нефтесервисная компания получила во втором квартале прибыль и выручку выше средних ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Arconic уменьшилась на 0,2%, несмотря на сильную отчетность компании. Выделенный из Alcoa производитель алюминиевых компонентов для самолетов и автомобилей увеличил чистую прибыль в апреле-июне до $212 млн, или 43 центов в расчете на акцию, по сравнению со $135 млн, или 27 центов на акцию, полученных за тот же период годом ранее. Скорректированная прибыль компании составила 32 цента на акцию против прогноза в 26 центов, а выручка - $3,3 млрд против ожидавшихся $3,2 млрд. Кроме того, Arconic улучшил прогноз финансовых показателей на весь текущий год.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник снизился на 0,3% - до 21513,17 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 0,11%, составив 2469,91 пункта.

В то же время Значение Nasdaq Composite повысилось на 0,4% - до 6410,81 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо во вторник, трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite - прибавляют менее 0,1%, южнокорейский KOSPI упал на 0,4%, тайваньский Taiex прибавил менее 0,1%.

Австралийский рынок демонстрирует уверенный рост после существенного падения по итогам предыдущей сессии: S&P/ASX 200 прибавил в ходе торгов во вторник 0,8%.

Поддержку австралийскому рынку оказала стабилизация доллара США, ослаблявшегося накануне. Кроме того, подъем цен на нефть поддержал акции нефтекомпаний: бумаги Woodside Petroleum и Santos подорожали соответственно на 0,8% и 1,1%.

Помимо этого, повышаются котировки акций австралийских банков. Так, капитализация Commonwealth Bank of Australia увеличилась на 1,2%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,8%.

Бумаги технологических компаний в Азии дорожают во вторник вслед за подъемом этого сектора в США. Стоимость акций японской Sharp подскочила в ходе торгов на 2,3%, тайваньской Largan Precision - на 1,5%.

Тем временем, акции японской Takata рухнули в цене на 18,5% на ожиданиях их исключения из списка бумаг, торгующихся на основной площадке Токийской фондовой биржи.

Акции китайского девелопера Sunac в ходе торгов в Гонконге во вторник подешевели на 6,9% после объявления компанией о планах частного размещения новых акций на сумму $516 млн.

Южнокорейский фондовый рынок опускается вслед за падением акций Samsung (-0,8%), несмотря на повышение правительством страны прогноза роста ВВП на текущий год. Прогноз был улучшен до 3% - максимума за три года с ожидавшихся ранее 2,6%.

Тем временем, индийский фондовый индекс Nifty 500 во вторник впервые превысил отметку в 10000 пунктов, увеличившись на 0,1%. Лидерами роста котировок среди акций индекса стали бумаги телекоммуникационной компании Bharti Infratel (+2,8%) и IndiaBulls Housing Finance (+2,3%), занимающейся ипотечным кредитованием.

С начала 2017 года Nifty 500 прибавил 22%, динамика индикатор за этот период является одной из наилучших в АТР.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 июля.

Эксперты не ожидают от Федрезерва изменения базовой процентной ставки, однако будут внимательно следить за сигналами о том, когда американский Центробанк намерен приступить к сокращению объема активов на балансе, говорит главный инвестиционный стратег PNC Asset Management Group Билл Стоун.

Нефть сдержанно дорожает в ходе азиатских торгов во вторник вторую сессию подряд на ожиданиях ограничения ее производства в Нигерии и заявлениях Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 24 цента (0,49%) - до $48,84 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,25 (0,54%) - до $46,59 за баррель.

В понедельник Brent поднялась на $0,54 (1,1%), до $48,60 за баррель, WTI - на $0,57 (1,3%), до $46,34 за баррель.

Ливия и Нигерия были освобождены от участия в соглашении о сокращении добычи и за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов. Многие инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

Нигерия готова снизить добычу нефти на 4,6%, если в течение трех месяцев будет добывать 1,8 млн б/с, сообщил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC), глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.