Возрастает вероятность отката индекса РТС в район 957-960 пунктов - TeleTrade

"Сенат США вынес на голосование новый пакет антироссийских санкций. Как известно, голосование пройдет сегодня. Евросоюз грозится ответить США на санкции против России в том случае, если планируемые новые ограничения в отношении российской экономики затронут интересы европейских компаний. На среду запланировано заседание Еврокомиссии, до этого срока Брюссель должен подготовить свой план действий. Похоже, Европа волнуется больше других. Нам, конечно, тоже неприятно, но мы воспринимаем эти санкции как нечто неизбежное. Надо сказать, что новость не является "свежаком", однако постреакция на введение санкций, скорее всего, станет поводом для углубления существующей коррекции на фондовом рынке, но уже не вызовет сильных распродаж. Рублевый индекс пока отыгрался назад от отметки 1914,6 пунктов. Ближайшим уровнем поддержки по нему выступает район 1910 пунктов (ЕМА100 на неделях). При этом валютный РТС вчера "выпал" за пределы локального тренда на повышение, в котором находился с 22 июня. На этом фоне возрастает вероятность отката индекса в район 957-960 пунктов. К тому же, несмотря на налоговые выплаты, просматривается и дальнейший рост валют против российского рубля", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.