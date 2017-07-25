Евро может достигнуть зоны 71,50-71,70 руб. - TeleTrade

"Отдаю приоритет покупкам единой европейской валюты против рубля, так как в этой паре наблюдается уже устоявшийся четырехмесячный тренд на повышение. Закрытие вчерашнего дня выше уровня 69,58 руб. (трехнедельный пик) открывает дорогу евро к достижению зоны 71,50-71,70 руб. Что же касается покупок доллара США, то в преддверии заседания ФРС США, они могут иметь сдержанный характер. Да и сама техническая картина пары USD/RUB выглядит иначе. Локальный рост курса до зоны 60,30-60,40 руб. можно расценивать как попытку формирования второго "плеча" с угрозой образования фигуры "голова-плечи". И только рост выше уровня 61 рублей снимет с повестки существование такого сценария. Каким же путем пойдет американская валюта, во многом зависит от завтрашних итогов двухдневного заседания ФРС США", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.