Рынок начнет торги в районе 1930-1935 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $48,9 за баррель, прибавив на фоне заявлений Саудовской Аравии о намерении сократить объемы экспорта нефти в августе и прогнозов дальнейшего снижения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются из-за неоднозначного квартального отчета компании Alphabet, котировки акций которой на премаркете теряют около 3%. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1930-1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней, реагируя на перманентные изменения внешнего фона", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.