24 июля 2017 года 19:35
Цены евробондов РФ снижаются на ожиданиях расширения антироссийских санкций
Москва. 24 июля. Котировки российских еврооблигаций в понедельник снижаются в связи с ожиданиями расширения списка антироссийских санкций со стороны США, а также на фоне незначительного понижения в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries).
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 21 июля на 9 базисных пунктов и составила 120,16% от номинала, что соответствует доходности 2,18% годовых (повышение на 1 базисный пункт).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК опустилась относительно итогов 21 июля на 2 базисных пункта, составив 101,13% от номинала. Их доходность повысилась на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему дню и составила 1,48% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США не изменился в сравнении с предыдущим днем и составил 70 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 98 базисных пунктов - до 112,96% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 4,98% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 126 базисных пунктов - до 109,37% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 4,96% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году понизились на 31 базисный пункт - до 104,69% от номинала (доходность повысилась на 4 пункта - до 4,11% годовых), с погашением в 2023 году - на 30 базисных пунктов, до 107,67% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 3,48% годовых).
"Рынок в понедельник торгуется несколько ниже, чем закрывался в пятницу. Наблюдается небольшая коррекция, вызванная как новыми санкциями против России со стороны США, так и повышением доходности американских казначейских облигаций. Соответственно, на рынке наблюдаются продажи российского долга - в основном продажи сфокусированы на рынке суверенного долга, в то время как корпоративные бумаги торгуются почти без изменений. В основном продают российский длинный суверенный долг, размер коррекции зависит от длины бумаги. Далее участники торгов будут следить за поведением нефти и американских казначейских обязательств. В целом же после масштабного отскока, который наблюдался с начала июля, сегодняшние небольшие продажи укладывается в рамки технической коррекции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер сектора еврооблигаций банка "Зенит" Алексей Твердохлеб.
Опубликовано: /Финмаркет/
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