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24 июля 2017 года 20:05

Рубль немного отыграл потери первой половины дня благодаря нефти

Москва. 24 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник; к вечеру рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 59,98 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 62,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,84 руб./EUR1, поднявшись на 61,5 копейки. Ранее в ходе торгов евро поднимался до 70,1 руб./EUR1 впервые с 16 ноября 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 61,91 копейки - до 64,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", несмотря на уверенный рост цен на нефть, рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах понедельника на ожиданиях ужесточения антироссийских санкций со стороны США, голосование по которым в американском Конгрессе состоится во вторник, 25 июля. Инвесторы обеспокоены ходом расследования фактов вмешательства России в американские выборы 2016 года и предстоящими слушаниями в Сенате, на которых показания о своей встрече с российским юристом Натальей Весельницкой должны дать старший сын президента США Дональд Трамп-младший, а также бывший руководитель предвыборного штаба президента Пол Манафорт.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в понедельник после того, как Саудовская Аравия пообещала существенно снизить экспорт нефти в августе. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросли на 0,96% - до $48,52 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,07% - до $46,26 за баррель.

После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт нефти объемом в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее. Кроме того, позитивом для рынка стала новость о том, что мониторинговый комитет включит в протокол требование о 100%-ном выполнении квот по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, несмотря на поддерживающие факторы (рост цен на нефть и налоговый период), рубль не смог удержать свои позиции. "В результате доллар и евро прибавляют в пределах 1%, притом что нефть марки Brent торгуется выше $48 за баррель. Негативом могла стать очередная волна новостей относительно антироссийских санкций со стороны США, которая могла способствовать продажам в рубле и бегству инвесторов в иностранные валюты. Сегодняшнее заседание ОПЕК+ пока не дало особо существенных результатов для нефтяных цен. Не исключено, что более заметная динамика придется на данные по нефти от Американского института нефти (API) и Минэнерго США, которые будут опубликованы в ближайшие два дня", - отмечает аналитик.

"В условиях возможного ужесточения санкций участники рынка сразу же забывают о других факторах, влияющих на курс. На валютном рынке рубль в очередной раз оказался во власти новостного фона, связанного с возможным ужесточением санкций против РФ. В подобных условиях российская валюта традиционно не замечала ни налоговые платежи, ни внутридневной рост нефтяных котировок, ни слабые позиции доллара на внешних рынках. Однако выше 60 руб./$1 курс доллара встретил сопротивление, так как данный уровень, вероятно, показался крайне привлекательным для продажи валютной ликвидности в преддверии крупных рублевых платежей. Весьма вероятно, что во вторник участники рынка продолжат консолидацию вблизи 60 руб./$1, ожидая дальнейшего развития ситуации с усилением санкций и игнорируя любые другие экономические факторы, влияющие на курс", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Причиной сложившейся раскорреляции рубля и нефти выступают несколько факторов. С одной стороны, на рынке наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны крупных игроков. По всей видимости, это следствие масштабной сделки по размещению "Роснефтью" (MOEX: ROSN) облигаций на 266 млрд рублей на общекорпоративные цели. Высока вероятность их конвертации в валюту для закрытия, к примеру, сделки по приобретению НПЗ в Индии за $3,8 млрд. С другой стороны, давление на рубль может оказывать недавнее прохождение пика выплат в рамках "большого" дивидендного сезона (дивидендные отсечки прошли в акциях "Газпрома", АК "АЛРОСА" и ряда других крупных компаний). Как правило, это ведет к сокращению спроса на рубли со стороны компаний, выплачивающих дивиденды при одновременном росте спроса на валюту со стороны их акционеров, получавших эти дивиденды. Наконец, нельзя не отметить давление на котировки со стороны возросших за последнее время геополитических рисков", - говорит аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 25 июля на 72,47 копейки, до 59,66 руб./$1, и поднял курс евро на 80,85 копейки, до 69,47 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 89,92 копейки по отношению к пятнице и составил 59,7874 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся на 86,4 копейки по отношению к 21 июля и составил 59,8488 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 033,178 млн, из которых $2 млрд 112,079 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 921,099 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 1,04 рубля к пятнице - до 69,6011 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся на 99,89 копейки по отношению к 21 июля и составил 69,7109 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR574,577 млн, из которых EUR249,249 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR325,328 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно немного снизились в понедельник в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 9,18% годовых, ставка на семидневный срок - на 2 б.п. - до 9,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 9,22% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,21% и 9,07% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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