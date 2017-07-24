Рынок акций превысил 1930 пунктов по ММВБ на фоне роста нефти и ослабления рубля, РТС "просел"

Москва. 24 июля. Рынок акций начал неделю с роста выше 1930 пунктов по индексу ММВБ и снижения долларового индекса РТС на фоне ослабления рубля и подорожавшей нефти на новостях ОПЕК о планах по дальнейшему сокращению добычи сырья.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 1931,75 пункта (+0,3%, утренний минимум - 1914,62 пункта), индекс РТС - 1013,69 пункта (-1,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 60,04 рубля (+0,68 рубля).

В лидерах роста выступили рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +1% "префы").

Акции "Норникеля" подросли на фоне известий, что индексный провайдер MSCI повысил оценку FIF ГМК с 0,35 до 0,4 с учетом продажи "Металлоинвестом" своей доли в "Норникеле" (изменение вступит в силу 25 июля после закрытия торгов).

По оценке аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, повышение FIF "Норникеля" приведет к увеличению веса бумаг компании в индексе MSCI Russia на 74 базисных пункта - до 5,91%.

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7% и -4,1% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%).

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), проседают Европа (DAX, FTSE теряют 0,3-1%), Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Нефтяной рынок вышел в "плюс" на новостях со встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) в Санкт-Петербурге.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $48,52 за баррель (+1% и -2,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $46,25 за баррель (+1,1% и -2,5% в пятницу).

Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи сообщил в понедельник о достигнутой договоренности, что Нигерия ограничит свою добычу нефти объемом 1,8 млн б/с, если достигнет ее.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих прогнозирует, что темпы сокращения запасов нефти ускорятся, а Нигерия при достижении добычи в 1,8 млн б/с будет готова присоединиться к соглашению ОПЕК+.

Кроме того, по словам Х.аль-Фалиха, страны, не выполняющие соглашение о сокращении добычи нефти на 100%, обещали исправить ситуацию, а Саудовская Аравия готова поддержать продление сделки ОПЕК+ после I квартала 2018 года, если это будет нужно.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что у Нигерии нет намерений с текущего момента и до конца действия соглашения ОПЕК+, то есть до конца первого квартала 2018 года, превышать цель добычи в 1,8 млн б/с.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продление соглашения по сокращению нефти между странами ОПЕК и "не ОПЕК" после первого квартала 2018 года при необходимости.

Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что мониторинговый комитет может провести внеочередную встречу для изменения параметров соглашения, если таковая понадобится.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, размах колебаний индекса ММВБ днем превышал 1% на фоне ослабления рубля и негативного новостного фона, связанного с санкционной риторикой. Палата представителей Конгресса США согласовала законопроект по новым санкциям против России, которая была поставлена в один ряд с Ираном и Северной Кореей. Кроме того, участники рынка следили за результатами встречи стран ОПЕК+. На фоне информации о том, что Нигерия будет готова присоединиться к соглашению ОПЕК+ и прогнозах министра энергетики Саудовской Аравии о том, что темпы сокращении запасов нефти ускорятся, нефтяные фьючерсы возобновили рост. Это оказало поддержку российскому рынку акций, который смог закрыться выше пятничных значений по индексу ММВБ.

Западные рынки просели на фоне слабой статистики из США, где объем вторичных продаж жилья за июнь оказался хуже ожиданий. Во вторник Polymetal (MOEX: POLY) представит операционные результаты за 6 месяцев 2017 года, будет также опубликован индекс доверия потребителей Conference Board за июль и начнется заседание ФРС США.

Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, ослабление рубля вызвано новостями о возможном введении США очередной порции антироссийских санкций. Влияние на курс национальной валюты оказывают выплаты в рамках налогового периода. В целом неделя обещает быть насыщенной - после встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге на неделе предстоят также заседания ФРС США и ЦБ РФ.

Инвесторы пристально следят за судьбой законопроекта об антироссийских санкциях: голосование по документу в Палате представителей США назначено на вторник. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, новостной фон понедельника можно назвать негативным, особенно с учетом очередных заявлений из Вашингтона, где Белый дом согласовал свою позицию с законодателями по вопросу новых ограничений для РФ.

Лучше рынка выглядели акции металлургов, которые позитивно реагируют на слабость рубля. "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%) сообщила о росте производства на 14% в I полугодии. Бумаги сотовых операторов весьма спокойно приняли новости о возможных штрафах Евросоюза, которые могут появиться в результате реализации "закона Яровой".

В Европе слабость демонстрируют секторы акций, которые ориентированы на экспорт и могут столкнуться со снижением спроса из-за укрепляющегося евро.

Встреча ОПЕК+ в Санкт-Петербурге удивила свободной трактовкой цифр. Еще пару недель назад в СМИ циркулировала новость о превышении добычи в Нигерии 2 млн б/с, однако генсек картеля М.Баркиндо сообщил, что Нигерия не планирует превышать свою квоту в размере 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года. Ливия планирует повысить свое производство до 1,25 млн б/с к концу декабря текущего года, но это все еще остается далекой целью для страны, которая с трудом выбирается из гражданской войны.

Между тем министр энергетики РФ А. Новак сообщил о том, что добыча в РФ сокращена на 303-305 тыс. б/с от октябрьского уровня, что превышает взятые обязательства. Министр нефти Саудовской Аравии отметил, что участники соглашения ОПЕК+ могут продлить действие соглашения после марта 2018 года, если это потребуется, но Саудовская Аравия будет настаивать на полном соблюдении взятых на себя обязательств теми странами, которые их не выполняют. Все эти заявления помогли рынку нефти найти поддержку.

Как отмечает главный аналитик компании Global FX Сергей Мельников, министерский комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти рекомендовал продлить сделку в случае необходимости. Но нужды в увеличении масштабов ограничения производства экспортеры не видят, и это ограничило позитивную реакцию нефти Brent, которая оказалась не в силах добраться даже до уровня $49 за баррель. Примечательно, что рынок не поверил словам генсека ОПЕК М.Баркиндо о том, что американские производители готовы к диалогу с картелем.

Тем не менее цены нефти подросли, а рубль подешевел - российская валюта не реагирует ни на налоговые выплаты, ни на покупки в сырьевом сегменте, поскольку на передний план снова вышла тема западных антироссийских санкций.

В минувшее воскресенье Белый дом сообщил, что Д.Трамп готов подписать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, а во вторник Палата представителей проголосует по соответствующему законопроекту. Более того, Германия предложила расширить санкции ЕС против России из-за поставки турбин Siemens в Крым. Пока эта тема будет оставаться в фокусе внимания рынка, у рубля будет мало шансов на рост, даже если доллар будет оставаться под давлением, а нефть сохранит восходящий уклон.

Американская валюта на Forex по-прежнему не пользуется спросом, и грядущее заседание ФРС вряд ли кардинально изменит ситуацию. Игроки на сей раз не ждут многого от этого события, и гораздо большее влияние на поведение доллара могут оказать пятничные данные по ВВП за второй квартал и расходам на личное потребление в США.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, рубль в понедельник проигнорировал подъем нефти, снизившись к доллару и евро (евро протестировал 70 руб.) на теме санкций. Внешний фон выглядел неоднозначно, что не располагало к активным покупкам на рынке акций.

Также российскому рынку не помог тот факт, что МВФ подтвердил восстановление экономики РФ в 2017 году, а со встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге поступают позитивные комментарии ключевых экспортеров, подталкивающих нефть Brent к росту. Впрочем, если Нигерия пообещала остановиться в добыче на уровне 1,8 млн б/с, то вопрос с Ливией не был решен даже на уровне предварительных и ориентировочных договоренностей.

Пока индекс ММВБ остается под отметкой 1950 пунктов, понижательные риски будут присутствовать и реализуются в случае ухудшения внешнего фона.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, в разгаре сезон отпусков, поэтому рассчитывать на рост активности на рынках в ближайшие две недели не стоит.

Ключевое событие недели - заседание ФРС. И хотя сейчас мало кто сомневается в том, что ФРС сохранит ставку без изменения, внимание будет уделено выступлению Джанет Йеллен. Главная интрига сейчас в том, повысит ли ФРС ставку в этом году еще раз или регулятор возьмет довольно длительную паузу и будет повышать ставку уже в следующем году. На данный момент вероятность того, что в декабре будет повышение ставки, близка к 50%, но на фоне последних мягких комментариев членов Комитета по открытым рынкам ФРС и некоторого замедления инфляции рынок постепенно начинает закладывать вероятность более мягкой политики. Если это подтвердится, то рынок акций продолжит рост во главе с бумагами технологического сектора.

Если антироссийские санкции будут приняты Конгрессом США, а вероятность такого сценария сейчас оценивается высоко, то не исключена негативная реакция рынка. Под давлением могут оказаться нефтегазовые компании и частично металлургический и финансовый сектора. Однако прежде чем новый пакет вступит в силу, он должен быть подписан президентом Д.Трампом, и это может стать препятствием.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник выросли акции "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+7,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+5,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,2%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+2,3%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,1%).

Подешевели акции СК "Южурал-АСКО" (-25%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-7,7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,5%), Lenta Ltd (MOEX: LNTA). (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,766 млрд руб. (из них 9,239 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).