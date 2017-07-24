Спекулянты ставят на дальнейшее снижение доллара - eToro

Американская валюта остается под "гнетом" продавцов, находясь под влиянием политических страстей в Вашингтоне, слабых экономических данных и роста вероятности замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС США, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Пара EUR/USD сегодня успела обновить 2-летние максимумы на подходе к отметке 1,17 и привлекла фиксацию прибыли на фоне не оправдавших ожидания данных по деловой активности в еврозоне и Германии. Но судя по ограниченному характеру "медвежьей" коррекции, которая ограничивается уровнем 1,1630, "быки" по евро не намерены отступать, а лишь "взяли паузу" и готовятся к новой "атаке".

По данным CFTC, на минувшей неделе число спекулятивных "коротких" позиций по доллару достигло максимального с февраля 2013 года уровня. Это сигнализирует как о повышении привлекательности других валют на фоне сигналов к нормализации политики европейских ЦБ, так и об ослаблении позиций самого "американца" из-за утраты доверия в администрации Трампа и "хромающей" макростатистики.

Вероятность повышения ставки в декабре, которая еще не так давно превышала 50-55%, сейчас снизилась до 43%. Вера в ужесточение еще не утрачена, но сомнения в готовности экономики к еще одному акту нормализации крепнут. Если Штаты и далее будут публиковать разочаровывающие показатели, тенденция будет только усиливаться, как и давление на доллар, отмечает специалист eToro.