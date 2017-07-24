У USD/RUB есть шансы продемонстрировать рост с ближайшей целью на отметке 60,60 - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль на этой неделе ждет немало интересного, так что не исключены резкие колебания пары в течение ближайших дней. Впрочем, сегодняшнее падение до отметки 60,13 против доллара только все подтверждает. Близящийся ответ по новым санкциям со стороны США играет основную роль. Голосование в Нижней палате представителей состоится уже во вторник. А затем решать будет Трамп. Есть надежда, что он наложит вето, но в условиях бесконечных обвинений в связях с Россией вряд ли он пойдет на такой риск. В первую очередь смотрим на результаты встречи ОПЕК+. Здесь пока все позитивно: и настрой представителей нефтедобытчиков, и результаты "убранных с рынка" 350 млн баррелей нефти. Кроме того, в конце прошлой неделе мы узнали о том, что число действующих буровых установок, по подсчетам BakerHughes, впервые с начала года показало падение. Пусть оно всего лишь составило одну буровую установку, но если и в эту пятницу подобная тенденция подтвердится – Brent закрепится выше 50 долларов/баррель. Кроме того, на повестке недели заседание FOMC, и череда позитивных комментариев может помочь рынку забыть о слабых американских отчетах, публикуемых последнее время. А это может поддержать американскую валюту ближе к середине недели. В то же время от Банка России мы не ждем снижения ставки, а это отчасти нивелирует давление на рубль со стороны позиции ФРС. Добавим к этому вопросы санкций и геополитики, и у USD/RUB есть шансы продемонстрировать рост с ближайшей целью на отметке 60,60", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.