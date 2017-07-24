На второе полугодие ожидаем среднюю цену на уровне 48 долларов за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"

"Цены на нефть марки Brent вернулись к уровню 48 долларов за баррель. Ожидания по итогам встречи ОПЕК+ в Санкт-Петербурге оказывают существенное давление на рынок. На текущий момент в ценах отражено отсутствие изменений по квотам и отсутствие ограничений по добыче нефти в Ливии и Нигерии. То есть мы видим отсутствие каких-то изменений в подходе к регулированию добычи. Но при этом возникла идея о контроле экспорта... Судя по всему, участники соглашения "держат руку на пульсе" и следят за состоянием рынка нефти. Текущее положение дел на рынке все больше беспокоит участников, что подтверждается самой встречей и разговорами о желании Эквадора выйти из соглашения. А рост добычи в США, Бразилии и Канаде усиливает эти опасения, ведь участники соглашения продолжают терять долю рынка. Если вспомнить риторику ОПЕК в 2014–2015 годах, то этот фактор является для них критичным. Риски продолжения роста добычи вне соглашения будут сдерживать цены на нефть, и на второе полугодие мы ожидаем среднюю цену на уровне 48 долларов за баррель", - комментирует ситуацию аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.