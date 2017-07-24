Рубль снижается к доллару и евро на ожиданиях ужесточения антироссийских санкций

Москва. 24 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине в ожидании ужесточения антироссийских санкций со стороны США.

Курс доллара США составил 60,03 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 67 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,9 руб./EUR1, поднявшись на 68 копеек. Ранее в ходе торгов евро поднимался до 70 руб./EUR1 впервые с 16 ноября 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 67,45 копейки - до 64,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 25 июля на 72,47 копейки, до 59,66 руб./$1, и поднял курс евро на 80,85 копейки, до 69,47 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах понедельника в ожидании ужесточения антироссийских санкций со стороны США, голосование по которым в американском Конгрессе состоится во вторник, 25 июля. Инвесторы обеспокоены ходом расследования фактов вмешательства России в американские выборы 2016 года и предстоящими слушаниями в Сенате, на которых показания о своей встрече с российским юристом Натальей Весельницкой должны дать старший сын президента США Дональд Трамп-младший, а также бывший руководитель предвыборного штаба президента Пол Манафорт.

Цены на нефть перешли к росту в понедельник после того, как Саудовская Аравия пообещала существенно снизить экспорт нефти в августе. После встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+, которая прошла в Санкт-Петербурге, глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа Саудовская Аравия ограничит экспорт нефти уровнем в 6,6 млн баррелей - на 1 млн баррелей ниже, чем годом ранее.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продление соглашения по сокращению нефти между странами ОПЕК и "не ОПЕК" после первого квартала 2018 года при необходимости, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По словам Х.аль-Фалиха, Саудовская Аравия готова поддержать продление сделки, если это будет нужно.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 0,6% - до $48,35 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,46% - до $46,17 за баррель.

"Давление на рубль на этой неделе, возможно, оказывает голосование в Конгрессе США по вопросу расширения санкций в отношении РФ. Новый вариант законопроекта оказался несколько мягче по сравнению с одобренной Сенатом в середине июня версией. В частности, разрешенный срок финансирования российских нефтегазовых компаний будет увеличен с 30 до 60 дней (в данный момент 90 дней), а ограничения на передачу технологий в сфере нефтедобычи будут касаться только новых проектов. На наш взгляд, существенная часть негатива от введения новой порции санкций уже в цене российских активов. На текущую неделю приходится пик налоговых выплат в этом месяце: 25 июля российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, 28 июля - налог на прибыль (совокупный объем платежей мы оцениваем в 920 млрд рублей), что может локально способствовать росту спроса на валютную ликвидность. Однако внешние условия (отношение инвесторов к развивающимся рынкам на фоне заседания ФРС США и динамика нефтяных котировок), на наш взгляд, сейчас более важны для рубля", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", давление на рубль также может оказывать выпуск облигаций компанией "Роснефть" в том случае, если вырученные средства используются для получения валютной ликвидности. "В прошедшую пятницу "Роснефть" (MOEX: ROSN) в крайне сжатые сроки провела очередное размещение рублевых облигаций на внушительные 266 млрд рублей. В этом размещении особое внимание привлекает его срочность и скорость (компании хватило часа на размещение значимого для рынка объема бумаг). Техническое размещение бумаг на "Московской бирже" пройдет 26 июля. Рынок предельно внимательно относится к действиям крупнейшей нефтяной компании, ставя под вопрос цели использования этих средств. Нейтральный для валютного рынка сценарий - "Роснефть" привлекает рублевую ликвидность, чтобы не конвертировать валютную выручку на покрытие рублевых обязательств. Это наиболее вероятный сценарий, так как ранее компания уже прибегала к такому приему, более того в ближайшее время предстоят крупные налоговые и возможные промежуточные дивидендные выплаты. Но участники рынка опасаются, что компания, ограниченная в привлечении валютного долга, занимает в рублях для сделки с индийской Essar Oil, что повлечет конвертацию существенного объема на валютном рынке и окажет давление на курс рубля, особенно сильное в условиях сокращения притока валюты на рынок по счету текущих операций платежного баланса", - подчеркивают в банке.

Аналогичное мнение высказывают аналитики Райффайзенбанка, по словам которых "Роснефть" может использовать средства от размещения облигаций средства для получения валютной ликвидности для погашения внешнего долга. "НК "Роснефть" в конце прошлой недели в течение часа провела сбор заявок на бумаги выпусков 001P-06 и 001Р-07 номиналом 266 млрд рублей (...). Мы не исключаем, что эти средства могут быть использованы для получения валютной ликвидности (например, через валютный своп или покупку валюты на споте) с целью погашения внешнего долга", - отмечают они.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) преимущественно немного снизились в понедельник в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 9,18% годовых, ставка на семидневный срок - на 2 б.п. - до 9,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 9,22% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,21% и 9,07% годовых соответственно.