Следим за отметкой 1920 пунктов по индексу ММВБ - ИК "ФИНАМ"

"Инвестиционные настроения в начале новой недели остаются немного подавленными. На фоне разгорающегося очередного скандала вокруг европейского автопрома основные биржевые европейские индексы находятся под давлением. Немецкий биржевой индекс DAX сегодня в первой половине дня потерял ещё 0,5%, и до важного технического уровня поддержки ему уже рукой подать. Российские биржевые индексы в первой половине дня тоже испытали довольно существенное снижение, однако слабеющий рубль вновь сумел поддержать рублёвый индекс ММВБ, который даже вышел в лёгкий "плюс". Валютный индекс РТС первую половину дня завершил с потерями в 1%, но пока индексу удаётся удерживать важную психологическую отметку в 1000 пунктов. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ так и не смог пробить и уверенно закрепиться выше отметки 1960 пунктов, поэтому шансы на дальнейшее снижение существенно растут. Теперь следим за отметкой 1920 пунктов. Как только и она будет пробита вниз, так сразу откроется дорога для дальнейшего снижения вплоть до отметки 1800 пунктов", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.