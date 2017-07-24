Торговый диапазон составляет 59,40-60,40 рубля за доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль торгуется в "минусе" на новостях о возможном введении США очередной порции антироссийских санкций. Влияние на курс национальной валюты оказывают выплаты в рамках налогового периода. В целом неделя обещает быть насыщенной: предстоит встреча ОПЕК в Санкт-Петербурге, а также заседания ФРС и Центробанка. Цены на нефть замерли в ожидании итогов собрания представителей ОПЕК+, на котором обсудят исполнение пакта о сокращении добычи. Есть информация, что мониторинговый комитет картеля рекомендует распространить принятые в Вене ограничения на Ливию и Нигерию. Между тем глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что участники сделки готовы на плавный выход из нее. Инвесторы пристально следят за судьбой законопроекта об антироссийских санкциях: голосование по документу в Палате представителей США назначено на вторник. В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп готов подписать законопроект. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,40-60,40 руб./доллар", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.