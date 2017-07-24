Вероятно, XAU/USD продолжит расти и достигнет отметки 1258,36 - Dukascopy Bank SA

"В пятницу торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1255,53, где золото укрепилось по отношению к доллару на 0,87%, а волатильность торгов составила 0,99%. Драгметалл продемонстрировал почти самый большой рост за прошедшую неделю на фоне повышения спроса из-за снижения курса американской валюты. Сегодня в ходе утренних торгов пара продолжает торговаться в границах установленного восходящего канала. Ближайшим уровнем поддержки является линия Боллинджера (на часовом графике) на 1253,18. Можно предположить, что сегодня XAU/USD продолжит расти и достигнет месячной PP на 1258,36", - отмечают аналитики Dukascopy Bank SA.