Объем покупок Минфином РФ валюты на открытом рынке может вырасти в 2018 году - Газпромбанк

Новый подход к определению дополнительных доходов бюджета РФ с 2018 года допускает более высокий по сравнению с действующей формулой объем валютных интервенций Минфина РФ, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что с 2018 года Минфин РФ изменит формулу расчета величины валютных интервенций. Объем покупок валюты будет по-прежнему эквивалентен разности фактически полученных и базовых (теоретически заложенных в проект бюджета) нефтегазовых доходов бюджета - однако изменится подход к определению самих базовых доходов", - отмечается в аналитическом материале.

"Исходя из наших прогнозов фактического исполнения бюджета на 2018 год, новая формула увеличивает объем интервенций Минфина с 0,9 трлн рублей до 1,6 трлн рублей, то есть с $15 млрд до $26 млрд. Это усиливает негативный эффект на курс рубля относительно доллара США с 1-2 рублей до 3-4 рублей", - пишет экономист банка Дмитрий Долгин.

Как говорится в обзоре, на 2017 год годовые базовые доходы бюджета были рассчитаны заранее, исходя из цены нефти марки Urals в $40 за баррель и прогнозного на момент формирования бюджета курса рубля, то с 2018 года они будут определяться, исходя из цены Urals в $40 за баррель и фактически сложившегося курса.

"Согласно обсуждаемому в настоящее время проекту бюджета на 2018 год, Минфин РФ рассчитывает получить 5,4 трлн рублей нефтегазовых доходов при цене нефти марки Urals в $40 за баррель и среднегодовом курсе 70 руб./$1. Если бы Минфин не менял своего подхода к интервенциям, то именно сумма в 5,4 трлн рублей за год (450 млрд рублей в месяц) стала бы жестким базовым уровнем для расчета дополнительных/выпадающих доходов и, соответственно, объема ежемесячной покупки/продажи иностранной валюты", - отмечает экономист.

Однако, учитывая, что объем рублевых нефтегазовых доходов РФ чувствителен как к цене на нефть, так и к курсу рубля, инновация Минфина делает с 2018 года базовый уровень доходов плавающим. "К примеру, при курсе 60 руб./$1 базовым на 2018 год нужно будет считать, по нашим расчетам, уровень нефтегазовых доходов 4,7 трлн рублей в год (390 млрд рублей в месяц), что на 700 млрд рублей ($12 млрд) в год ниже, чем по предыдущей формуле", - считает эксперт.

Таким образом, по мнению Д.Долгина, при рыночном курсе рубля крепче заложенных в проект бюджета 70 руб./$1 на 2018 год снижение планки базовых доходов позволяет увеличить при прочих равных условиях объем покупки валюты Минфином РФ по сравнению с предыдущим механизмом.